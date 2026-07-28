Argentina gana protagonismo ante los ataques a los puertos y buques del Mar Negro

El consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E que la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a generar incertidumbre sobre el comercio mundial de granos, aunque advirtió que, al mismo tiempo, abre oportunidades para la agroindustria argentina, especialmente en trigo y girasol.

Sobre el escenario internacional, Javier Preciado Patiño explicó que el conflicto cambió de naturaleza y que ahora la infraestructura portuaria y los buques cerealeros se convirtieron en objetivos militares. "Los barcos graneleros y las instalaciones de granos, las terminales portuarias de granos, son objetivos militares. Esa es una diferencia total", remarcó.

Se registraron ataques a buques ucranianos

Asimismo, señaló que las dificultades logísticas afectan tanto a Ucrania como a Rusia. "La principal compañía ucraniana, Kernel, de procesamiento de la ginosa, fue atacada en sus instalaciones, se hundieron dos barcos graneleros que iban a buscar grano a Ucrania, murieron tripulantes, las empresas marítimas no quieren ir, los seguros son imposibles", describió.

Patiño también explicó que Ucrania intensificó los ataques sobre las rutas marítimas rusas. "Ucrania está atacando el mar de Azov, por donde salen hacia el Mar Negro, hacia los puertos de aguas profundas rusas", indicó, al tiempo que advirtió que la escasez de combustible en Ucrania también complica la cosecha.

Argentina podría sacar provecho de la situación entre Rusia y Ucrania

En ese contexto, consideró que Argentina aparece como un proveedor confiable. "La gran ventaja de la Argentina es que salimos directamente al océano sin pasar por ningún estrecho y eso es vital hoy estratégicamente", aseguró.

El entrevistado vinculó esa ventaja con las recientes inversiones privadas. "No es casual que Dreyfus haya decidido construir una planta de procesamiento acá en Bahía Blanca", afirmó, y agregó que tampoco resulta casual "la inversión de Pampa Energía con una planta de urea también en Bahía Blanca".

Al analizar la evolución de las exportaciones agroindustriales argentinas, advirtió que buena parte del crecimiento respondió a factores climáticos. "Se alinearon los planetas, estamos en un ciclo húmedo", explicó, al recordar que la producción de trigo pasó de 20 a 28 millones de toneladas y que el maíz también registró un salto significativo.