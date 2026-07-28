Uno de cada dos jóvenes vulnerables enfrenta dificultades para acceder al trabajo formal

El ingeniero industrial e integrante de la Fundación Empujar, Germán Lojk, en diálogo con Canal E, evaluó que la problemática de los jóvenes que no estudian ni trabajan volvió a instalarse en el debate público.

Lojk explicó que desde hace 15 años la Fundación Empujar trabaja con jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad, capacitándolos para facilitar su ingreso al mercado laboral. "Los estudios revelan dos cosas. Obviamente hay un estado de necesidad y pobreza muy grande, pero los jóvenes sienten que nadie se ocupa de ellos, que no tienen posibilidades, que nadie se ocupa de ellos, que hagan lo que hagan, no importa", planteó.

Cómo se describe la situación de los jóvenes

En ese sentido, cuestionó el uso del término "ni-ni" para describir la situación de estos jóvenes: "Yo creo que es fácil traducirlo como ni-ni, pero puesto en las condiciones de los chicos, es decir, a nadie le importa lo que haga nadie metiendo una mano, nadie me ayuda, cómo hago para salir".

Frente a ese escenario, Lojk destacó que el objetivo de la fundación es construir un puente entre los jóvenes y el mundo laboral. "Entonces, lo que hacemos desde la fundación y lo que hace mucha gente también es tratar de hacer puentes, tratar de acercar a los jóvenes al mundo del trabajo", resaltó.

Asimismo, mencionó que el mercado laboral cambió profundamente con la tecnología y las nuevas formas de contratación, mientras que las instituciones no lograron adaptarse al mismo ritmo: "Lo que es cierto es que cambió mucho el mundo, cambió la tecnología, cambió las formas en que se trabaja y se inserta al trabajo".

Se consolida la falta de valores entre los jóvenes

Además, el entrevistado remarcó que existen deficiencias en la formación de los jóvenes para enfrentar ese nuevo escenario. "En esa sobreabundancia de información y tecnología, las cosas importantes, la transmisión de valores y acercar a los jóvenes, están abandonadas, están descuidadas", expresó.

Según explicó, las escuelas tampoco ponen suficiente énfasis en la empleabilidad: "Están descuidadas en las escuelas donde no se hace suficiente enfoque en el tema de la empleabilidad".