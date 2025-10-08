Germán Lojk: “Solo 3 de cada 100 jóvenes de sectores vulnerables pueden acceder a un trabajo formal”

En un contexto de incertidumbre económica, los jóvenes enfrentan cada vez más dificultades para insertarse en el mundo laboral. “Según el último estudio del Observatorio de la UCA, 3 de cada 100 jóvenes de sectores vulnerables pueden acceder a un trabajo formal”, alertó Germán Lojk, en diálogo con Canal E, al frente de Fundación Empujar, una ONG que trabaja desde hace 13 años en el desarrollo de habilidades de empleabilidad para jóvenes.

“Lo que hacemos en la fundación es capacitarlos, sobre todo en habilidades blandas, socioemocionales: habilidades de comunicación, trabajo en equipo, cómo hacer un currículum, cómo presentarse a una entrevista, cómo insertarse al mundo laboral”, explicó el especialista.

El modelo de Empujar se apoya en una red de pymes y empresas que colaboran con el proceso de formación y contratación. Según Lojk, las compañías valoran más el compromiso y las ganas de aprender que los conocimientos técnicos iniciales. “Los conocimientos técnicos se aprenden en el trabajo. Lo que se busca es compromiso, ganas de integrarse y progresar”, subrayó.

Romper mitos y construir puentes

Desde su experiencia diaria con jóvenes de barrios vulnerables, Lojk cuestiona los prejuicios que recaen sobre las nuevas generaciones: “El mito de que los jóvenes no se comprometen o no tienen ganas de trabajar no lo verificamos. Todo lo contrario”, afirmó con énfasis.

Para él, el vínculo entre jóvenes y empresas debe construirse en base al entendimiento mutuo: “Toda generación tiene sus propias pautas culturales, ni mejores ni peores, son las que hay. Tanto los jóvenes como las empresas tienen que adaptarse y encontrar puntos de encuentro”, destacó.

Uno de los principales objetivos de Fundación Empujar es tender puentes entre dos mundos que, muchas veces, se perciben como distantes. “Vemos que las empresas necesitan jóvenes comprometidos y los jóvenes quieren insertarse, pero ese mundo empresarial se les presenta como algo muy lejano”, aseguró.

Por eso, más allá de la formación inicial, la fundación también acompaña a los jóvenes durante el proceso de entrevistas y búsqueda laboral. En muchos casos, el empleo formal representa un cambio radical: “Encontramos mucho más aferramiento y fidelidad al trabajo en los jóvenes de contextos vulnerables, porque saben que esta es una oportunidad única”, concluyó Lojk.

