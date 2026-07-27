"Nunca un presidente argentino fue tan injerencista", la crítica de Martín Granovsky a Milei en "QR!"

La participación de Javier Milei en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en Brasil sigue generando repercusiones. En el programa "QR!", de Canal E, el periodista y analista internacional Martín Granovsky sostuvo que la presencia del mandatario argentino en un evento electoral brasileño constituye un hecho sin precedentes y advirtió que profundizó la crisis diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nunca un presidente argentino se metió de manera tan injerencista y tan insultante en la campaña electoral de otro país”, afirmó Granovsky durante el programa.

Milei dinamitó la diplomacia y desató la peor crisis con Lula

El panelista consideró que la intervención de Milei fue distinta a los respaldos políticos que históricamente intercambiaron mandatarios de la región y remarcó que, en esta ocasión, el Presidente participó activamente de un acto proselitista mientras lanzaba duras críticas contra Lula.

“No hay antecedentes de una intervención de este tipo”, lanzó Granovsky

Granovsky explicó que, si bien en América Latina es habitual que dirigentes expresen simpatía por candidatos de otros países o compartan actividades institucionales, la presencia de un jefe de Estado en un acto de campaña representa un escenario diferente.

Según señaló, en el pasado existieron gestos políticos entre presidentes de distintos signos ideológicos, como encuentros, fotografías o declaraciones de apoyo, pero nunca una participación tan explícita durante una campaña electoral extranjera.

En ese contexto, recordó que Milei calificó a Lula como “presidiario”, “basura socialista” y habló del supuesto “riesgo Lula”, durante el acto realizado en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre.

La presencia de funcionarios argentinos en el acto

Otro de los aspectos destacados por el periodista fue que Milei no estuvo solo en el escenario.

Granovsky señaló que junto al Presidente participaron funcionarios del Gobierno argentino, entre ellos el canciller Pablo Quirno y el cónsul general en San Pablo, Luis Kreckler, lo que, a su entender, convirtió la participación en una acción institucional y no únicamente partidaria.

"Ya no era solamente un dirigente político expresando una preferencia electoral; era el propio Gobierno argentino presente en un acto de campaña", planteó.

La respuesta de Brasil y el conflicto diplomático

El analista también se refirió a la decisión del Gobierno brasileño de endurecer su postura tras los dichos de Milei.

Explicó que Brasil aplicó dos de los primeros mecanismos de protesta diplomática: convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su rechazo y, además, llamó a consultas a su propio embajador en Buenos Aires.

Qué está en juego para la economía argentina si escala la tensión con Brasil

Granovsky detalló que este último paso constituye una señal formal de fuerte malestar entre dos Estados y recordó que cuanto más tiempo permanezca un embajador fuera del país donde está destinado, mayor suele ser la gravedad del conflicto diplomático.

La importancia de Brasil para la economía argentina

Durante su análisis, el periodista remarcó que la tensión adquiere una dimensión especial por el peso estratégico de Brasil en la economía argentina.

Recordó que el país vecino es el principal destino de las exportaciones industriales nacionales, especialmente del sector automotor, donde existe una fuerte integración productiva entre ambos mercados.

En ese sentido, advirtió que un deterioro prolongado de la relación bilateral podría afectar proyectos de infraestructura, cooperación energética y el intercambio comercial dentro del Mercosur.

Para Granovsky, la relación entre ambos países combina una histórica interdependencia económica con diferencias políticas que, en este caso, escalaron hasta convertirse en uno de los conflictos diplomáticos más importantes de los últimos años.

LB