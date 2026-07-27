Qué consecuencias puede tener el conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva

Las declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en un acto político en Brasil reavivaron el debate sobre la política exterior argentina y generaron cuestionamientos por su impacto en la relación con el principal socio comercial del país. Para Gustavo Damián González, el episodio debe analizarse desde distintos niveles de la política y la diplomacia.

En diálogo con Canal E, el analista sostuvo que las recientes tensiones entre Argentina y Brasil deben observarse tanto desde el plano institucional como desde la dinámica política regional. Además, consideró que, si bien el vínculo comercial difícilmente se vea afectado en el corto plazo, el conflicto podría tener consecuencias diplomáticas y políticas.

La preocupación por la relación diplomática con Brasil

"Fue movido para el presidente de la Nación, que parece que está teniendo problemas desde la verba", afirmó el analista. Según explicó, el conflicto puede dividirse en tres planos: la disputa entre liderazgos regionales, la injerencia en la política interna brasileña y las consecuencias diplomáticas entre ambos Estados.

González consideró que el aspecto más delicado es el deterioro institucional entre ambos países. "Lo más grave es que un jefe de Estado vaya a decirle barbaridades a otro jefe de Estado, porque esto tensa relaciones diplomáticas", señaló al referirse a las críticas de Milei contra Lula da Silva y al respaldo expresado hacia Jair Bolsonaro.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno brasileño se vio obligado a reaccionar institucionalmente. "Ayer me parece que lo que se quebró es una relación diplomática que obliga al Estado de Brasil, no a Lula, a pedirle explicaciones al embajador", afirmó.

No obstante, descartó que esta situación tenga un impacto inmediato sobre el comercio bilateral. "Es imposible pensar en una pérdida de relación comercial con Brasil. Sería el acabose de gran parte de nuestra economía argentina y resentiría también la de Brasil", remarcó.

Las polémicas internas y el impacto político

El analista también cuestionó las declaraciones de Milei contra el dirigente industrial Ignacio de Mendiguren durante la Exposición Rural, al considerar que forman parte de un estilo de confrontación que ya caracteriza al mandatario. "Esto forma parte de la verba del presidente de la Nación, de la cual está bastante acostumbrado a decir cosas violentas de los otros", expresó, aunque advirtió que "no había ninguna necesidad de ese momento insultar a un dirigente político".

Asimismo, señaló que dentro del oficialismo "pareciera que ninguno de los funcionarios del Gobierno pone límite a esto", una situación que, a su juicio, contribuye a profundizar los conflictos políticos e institucionales.

Finalmente, González sostuvo que la controversia también tendrá consecuencias en el plano interno. "Acá se mezcla todo con todo", resumió, al explicar que la tensión con Brasil, el posicionamiento del Frente Renovador y las futuras negociaciones legislativas conforman un escenario político cada vez más complejo de cara al próximo año electoral.