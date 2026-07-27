Horacio Fazio vinculó los cruces de Milei con su forma de hacer política: "No se puede comprender a Milei si no recordamos cómo surge"

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par de Brasil reavivaron el debate sobre el impacto que ese tipo de expresiones puede tener en la política exterior argentina. Para el filósofo y economista Horacio Fazio, los cruces con mandatarios extranjeros forman parte de un estilo político que el Presidente sostiene desde su irrupción en la escena pública.

En diálogo con Canal E, el especialista analizó las consecuencias institucionales y diplomáticas de esos episodios. Además, sostuvo que la forma de comunicar del mandatario no cambió desde que asumió la Presidencia y advirtió sobre el efecto que puede tener en la relación de Argentina con socios estratégicos como Brasil.

Un estilo que se mantiene desde el inicio de su carrera política

Para Horacio Fazio, las recientes declaraciones de Javier Milei contra el presidente de Brasil no constituyen hechos aislados, sino la continuidad de una forma de hacer política que estuvo presente desde el inicio de su carrera pública.

“No se puede comprender a Milei si no recordamos, una y otra vez, cómo surge y cómo llega a la Presidencia.” Para el economista, los insultos hacia mandatarios extranjeros y dirigentes políticos forman parte de “un estilo disruptivo, agresivo en redes sociales” que fue determinante para construir su liderazgo y consolidar una parte importante de su apoyo electoral.

Además, recordó que ese discurso tuvo un fuerte impacto entre los votantes más jóvenes y sostuvo que muchas de sus promesas fueron interpretadas literalmente. “Buena parte de su base electoral fue justamente gente joven. Yo recuerdo, por ejemplo, que el 30% de los que lo votaban creían que efectivamente íbamos a tener un peso igual a un dólar.”

Fazio afirmó que las descalificaciones hacia el presidente brasileño y los insultos dirigidos al exfuncionario José Ignacio de Mendiguren durante una entrevista en La Rural evidencian que el comportamiento del mandatario no cambió tras asumir el cargo.

“Insultar de esta manera al presidente de un país hermano, como Brasil, es un estilo.” En ese sentido, señaló que las repercusiones internacionales ya comenzaron a sentirse y recordó que incluso un ministro brasileño llegó a calificar a Milei de “payaso” como respuesta a sus declaraciones.

El entrevistado consideró que esta dinámica termina afectando la imagen institucional de Argentina y describió estos episodios como “lamentables”, producto de un discurso “sin límites” que continúa reproduciéndose desde la campaña electoral.

El desafío de ejercer la Presidencia

Consultado sobre el comportamiento del jefe de Estado desde una mirada filosófica, Fazio evitó realizar interpretaciones psicológicas, aunque reconoció que las conductas observadas generan preocupación. “Me encantaría ser parte de una mesa científica, interdisciplinaria, con la presencia de psicólogos y psiquiatras para analizar esto que planteás.”

Sin embargo, aclaró que corresponde actuar con prudencia al referirse al Presidente y remarcó que “hay que ser medido”, aunque admitió que resulta difícil frente a “actitudes absolutamente tan fuera de lugar”.

Respecto del episodio protagonizado con José Ignacio de Mendiguren, fue categórico al definirlo como “un despropósito absoluto” y destacó que se trata de una persona “medida, equidistante, equilibrada y amigable”, por lo que cuestionó aún más la reacción presidencial.

Para Fazio, el desafío no pasa únicamente por el estilo personal del mandatario, sino por las consecuencias que este puede generar en la representación institucional del país y en el vínculo con socios estratégicos como Brasil.