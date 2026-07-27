Cómo recibió el agro el discurso de Javier Milei en La Rural

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA-CEC) y del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, analizó para Canal E el escenario del sector tras la inauguración de la Expo Rural 2026, destacó el crecimiento de las inversiones, celebró la recuperación de las exportaciones y explicó por qué considera clave ampliar los incentivos para la agroindustria.

Sobre el discurso del presidente Javier Milei en La Rural, Gustavo Idígoras reconoció que existía expectativa por posibles anuncios. "Siempre cuando el Presidente está en La Rural se espera algún tipo de anuncios", afirmó.

Sin embargo, destacó que, aún sin medidas nuevas, el sector observa un escenario más favorable para invertir. Esto se debe a las continuas bajas de retenciones e impuestos que se hicieron a nivel nacional y que afectan de lleno a un sector tan productivo como el agro.

Fuerte reactivación de las inversiones en el agro

Asimismo, sostuvo que ya hay señales concretas de reactivación. "Ya estamos cercanos a los 1.500 millones de dólares, que después de 15 años, hay un renacer de esas inversiones", aseguró. Según explicó, ese proceso responde a una producción que comienza a mostrar una tendencia creciente: "Este año gracias al clima tuvimos 160 millones de toneladas de producción, podemos estar perfectamente en 200 millones".

Para alcanzar ese objetivo, Idígoras remarcó la necesidad de avanzar en infraestructura. "Para eso necesitamos obras logísticas, la licitación de los trenes, los corredores viales y nuevas tecnologías", señaló.

La producción agrícola tendrá un papel fundamental para el uso energético

También puso el foco en el potencial energético del agro. "La producción de bioenergías llegó para quedarse en el mundo", sostuvo, y agregó que, "todos los cultivos que veíamos históricamente para uso alimenticio animal o humano, también para uso energético", lo que, a su entender, "va a ser una de las principales fuerzas que traccione el crecimiento de la producción y la exportación".

Respecto de Europa, el entrevistado celebró el rechazo parlamentario a la propuesta que calificaba a la soja argentina como de alto riesgo ambiental y confirmó que el sector trabaja en una alternativa técnica. "Estamos en coordinación también con Paraguay, con Brasil, con Estados Unidos en este tema, porque en definitiva es la soja del mundo la que está en riesgo", explicó. Además, adelantó: "En los próximos días le vamos a remitir a la Comisión Europea" una propuesta para discutir un nuevo reglamento.

En cuanto al desempeño exportador, destacó que los datos muestran una recuperación significativa. "El último reporte indica un crecimiento importante en relación con el año 2025, en valor y volumen", afirmó. Según detalló, el crecimiento está impulsado por distintos complejos productivos.