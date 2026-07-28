La venta de combustibles cayó por quinto mes consecutivo: cuándo podría bajar el precio de la nafta en Argentina

La venta de combustibles en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante junio y extendió una tendencia que ya lleva cinco meses consecutivos de caídas interanuales. De acuerdo con un informe del medio especializado Surtidores, el retroceso alcanzó tanto a las naftas como al gasoil, aunque con diferencias según el tipo de combustible y la región del país.

En ese contexto, los datos reflejan un comportamiento dispar entre provincias y compañías petroleras, mientras el sector también sigue de cerca la evolución del precio internacional del petróleo para determinar si habrá margen para una futura baja en los valores de los surtidores.

Las ventas de combustibles continúan en baja

Según un informe del medio especializado Surtidores, la venta de combustibles profundizó su tendencia negativa durante junio y completó cinco meses consecutivos de caída interanual. En el sexto mes del año se despacharon 1.331.423 metros cúbicos, un 2,92% menos que en junio de 2025, cuando se comercializaron 1.371.462 m³. Además, frente a mayo de 2026, la demanda retrocedió 3,07%, aunque la comparación está influida por la diferencia de días entre ambos meses.

El desempeño de junio fue el segundo más bajo del año, solo por encima de febrero, mientras que enero continúa siendo el mes de mayor volumen de ventas gracias al movimiento estacional de las vacaciones.

Entre los combustibles, el Gasoil G2 fue el más afectado, con una caída interanual del 8,89%. También retrocedieron la Nafta Súper (-2,06%) y la Nafta Premium (-1,45%), que acumuló su segundo descenso consecutivo. La única excepción fue el Gasoil G3, que creció 3,98% respecto del mismo mes del año anterior.

El comportamiento fue dispar entre las provincias. Neuquén lideró el crecimiento con un incremento del 7,69%, impulsado por la actividad de Vaca Muerta. También registraron subas Entre Ríos (+1,26%), Mendoza (+0,44%) y Tierra del Fuego (+0,54%). En el extremo opuesto, las mayores bajas correspondieron a Salta (-11,32%), Formosa (-9,27%) y Córdoba (-7,54%).

En cuanto a las empresas, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con 733.497 m³ vendidos, aunque sufrió una baja del 1,61%. Shell cayó 5,12%, mientras que Axion Energy fue la única de las principales petroleras que logró crecer, con un leve avance del 0,43%. También retrocedieron Puma Energy, Refinor, Gulf y Dapsa.

¿Cuándo podría bajar el precio de la nafta?

La caída del consumo coincide con un período en el que los precios de los combustibles permanecieron prácticamente estables, pese a la reciente baja del petróleo en los mercados internacionales.

Desde abril, YPF implementó un mecanismo de amortiguación conocido como "buffer", luego replicado por otras petroleras, para evitar que la fuerte volatilidad del barril Brent impactara de manera inmediata en los surtidores y presionara sobre la inflación. Gracias a esa estrategia, el precio de la nafta se mantuvo estable durante los meses de mayor tensión internacional.

Ahora, con el descenso del precio del crudo, el sector considera que primero deberá recuperarse parte del margen resignado durante ese período. Fuentes de la industria estiman que septiembre aparece como la fecha más probable para iniciar un ajuste a la baja, aunque dependerá de la evolución del mercado internacional.

La consultora 1816 calcula que, si los combustibles reflejaran plenamente la baja del petróleo, los precios podrían reducirse alrededor de 16%, con un impacto directo de aproximadamente 0,65 puntos porcentuales sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, advierte que el ritmo de ese proceso dependerá principalmente de YPF, que concentra más de la mitad del mercado minorista y continúa marcando la referencia para el resto de las petroleras.