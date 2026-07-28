Uso de celulares en las aulas: aseguran que regular su utilización reduce un 75% los conflictos entre estudiantes

La discusión sobre el uso de celulares en las aulas continúa creciendo en Argentina, mientras distintas jurisdicciones avanzan con regulaciones. En ese contexto, Nicolás Viñales presentó la propuesta de MotivEd, una iniciativa que combina tecnología, protocolos institucionales y acompañamiento pedagógico para administrar el uso de los dispositivos dentro de las escuelas.

"Nosotros no queremos demonizar la tecnología", afirmó el especialista, quien aclaró que el programa no busca eliminar los celulares, sino ordenar su utilización según las necesidades de cada institución. Para ello, la empresa desarrolló fundas magnéticas con tecnología Faraday que bloquean el acceso a las notificaciones, aunque pueden desbloquearse cuando el docente decide utilizar el dispositivo como herramienta pedagógica.

Resultados en las escuelas: menos conflictos y más participación

Actualmente, MotivEd trabaja en diez instituciones educativas de Argentina y Uruguay, con más de 2.000 estudiantes que ya utilizaron el sistema. Según Viñales, los primeros indicadores muestran mejoras significativas. "Los conflictos entre estudiantes vinculados al celular, como fotos, vídeos, posibles discusiones o conflictos, cayeron un 75%", destacó.

Además, explicó que la participación activa de los alumnos en clase aumentó del 38% al 60%, mientras que "el 83% de los docentes observó estudiantes más presentes y comprometidos en clase", datos que, según remarcó, fueron relevados tras los primeros 90 días de implementación.

El empresario también señaló que una de las ventajas del sistema es que las escuelas no necesitan custodiar los teléfonos de los alumnos, ya que cada estudiante conserva su dispositivo, pero sin acceso a las notificaciones durante el horario escolar.

Tecnología sí, pero con un uso responsable

Lejos de promover una prohibición absoluta, Viñales defendió un enfoque basado en el equilibrio. "Hay momentos para usar el celular y hay momentos para no usar el celular", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el smartphone puede convertirse en un importante factor de distracción tanto para el aprendizaje como para la convivencia escolar. Incluso aseguró que, tras la implementación del programa, observaron cambios positivos durante los recreos. "Hemos visto muchísimas mejoras desde el lado de la convivencia también", afirmó, al mencionar que muchos alumnos volvieron a jugar al truco, intercambiar figuritas y compartir más tiempo entre ellos.

Respecto al debate sobre futuras regulaciones, consideró que "el mundo está avanzando hacia más regulación", aunque insistió en que el objetivo debe ser promover un uso inteligente de la tecnología. "No queremos ir en lo prohibicionista y listo, queremos un buen uso de la tecnología", concluyó.