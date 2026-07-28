Seguro de retiro: por qué planificar antes de los 40 puede marcar la diferencia en la jubilación

En un contexto de incertidumbre sobre el sistema previsional argentino, Noelia Van Haaster aseguró que el seguro de retiro se presenta como una alternativa para quienes buscan construir un ahorro de largo plazo. "Siempre cuanto antes es la mejor opción. Cuesta mucho en Argentina pensarse en el futuro y trabajar en largo plazo", afirmó. La especialista explicó que se trata de una herramienta que combina ahorro e inversión mediante aportes automáticos y que permite generar un capital para la etapa posterior a la vida laboral. "El seguro de retiro es una herramienta de ahorro e inversión de largo plazo que lo que viene a hacer es sistematizarte el ahorro", destacó.

Además, remarcó que estos productos están regulados por la Superintendencia de Seguros, pueden contratarse en pesos o dólares, ofrecen beneficios impositivos y permiten designar beneficiarios, evitando el proceso sucesorio. También señaló que el capital es inembargable frente a determinadas contingencias.

La importancia de sostener el plan en el tiempo

Van Haaster explicó que, aunque nunca es tarde para empezar, la edad influye directamente en el esfuerzo de ahorro necesario. "A los 40 años es cuando la gente empieza a pensar en su seguro de retiro, en su jubilación", indicó, y agregó que quienes comienzan más tarde deben destinar un porcentaje mayor de sus ingresos para alcanzar un capital similar.

En ese sentido, resaltó que el verdadero motor del crecimiento patrimonial es el tiempo. "El interés compuesto funciona cuando uno tiene algo que componer y la idea del seguro de retiro es tener esta base capital para que el día de mañana puedas vivir de rentas", explicó.

Respecto de las comisiones, aclaró que todas las aseguradoras cobran cargos por administración y que los primeros años suelen ser los más exigentes. Por eso, recomendó iniciar un plan únicamente cuando exista un fondo de emergencia que permita afrontar imprevistos. "Importa más poder sostenerlo en el tiempo, poder proyectarse en el largo plazo", enfatizó.

La especialista también señaló que, ante la pérdida del empleo, es posible suspender temporalmente los aportes sin que el dinero acumulado deje de estar invertido. Sobre la moneda de ahorro, sostuvo que ambas opciones son válidas, aunque reconoció la preferencia de los argentinos por el dólar. "Siempre les voy a recomendar que opten por moneda dura", expresó.

Finalmente, recomendó elegir compañías con trayectoria y respaldo internacional, y concluyó que el seguro de retiro debe entenderse como un complemento de la jubilación tradicional. "Como estamos viendo hoy los números y lo que están pasando los jubilados, nos invita a programarnos con tiempo", concluyó.