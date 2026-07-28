Martín Burgos cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: "Es una mucho más ortodoxa de la que había antes"

La inminente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central reabrió el debate sobre el rol de la autoridad monetaria y el alcance de sus funciones dentro de la economía argentina. Para el economista Martín Burgos, el proyecto impulsado por el Gobierno plantea un cambio profundo en la orientación del organismo, con una mirada más enfocada en la estabilidad monetaria y menor margen para intervenir sobre otros aspectos de la actividad económica.

Según explicó el especialista, la iniciativa representa un regreso a un esquema más tradicional de funcionamiento del Banco Central. "Es una Carta Orgánica mucho más ortodoxa de la que había antes", afirmó, al señalar que la modificación apunta a reducir herramientas disponibles para el Ejecutivo y reforzar la independencia de la entidad.

Críticas al enfoque ortodoxo y comparación con América Latina

Burgos recordó que la reforma de 2012 había ampliado los objetivos del Banco Central, incorporando metas vinculadas al empleo y al desarrollo económico. En contraste, sostuvo que la nueva propuesta "restringe muchísimo las herramientas a disposición para el Gobierno, para el Tesoro, en particular", al priorizar la estabilidad monetaria por sobre otros objetivos.

El economista consideró que el modelo que impulsa el Ejecutivo responde a una visión tradicional aplicada históricamente en América Latina. Sin embargo, advirtió que experiencias similares no siempre tuvieron resultados positivos. "Para Argentina no funcionó, porque recordemos que tuvimos la crisis del 2001", señaló al comparar la iniciativa con las reformas implementadas durante la década de 1990.

Además, sostuvo que las economías actuales necesitan mayor flexibilidad para responder ante shocks externos, como un aumento internacional del precio de los combustibles. En ese sentido, explicó que las corrientes económicas modernas contemplan mecanismos que permitan acompañar determinadas presiones inflacionarias sin afectar la actividad productiva. "Hay que tener más herramientas y no menos herramientas y ser mucho más flexibles", remarcó.

El rol del FMI y el impacto en la economía real

Consultado sobre la posible influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reforma, Burgos consideró que el organismo probablemente respalde los cambios, aunque cuestionó su historial respecto de la Argentina. "El FMI ha tenido muchísimos errores en cuanto a interpretar la economía argentina", sostuvo, al recordar el préstamo otorgado en 2018.

También se refirió a las recientes declaraciones de la directora gerente del FMI sobre la economía argentina y marcó una contradicción entre sus recomendaciones y las políticas oficiales. "La macro no llega a la micro, como dice el propio gobierno. Así es. No hay derrame", afirmó al describir la situación que atraviesan los hogares.

Finalmente, destacó que la propia titular del organismo internacional mencionó la necesidad de invertir en educación, infraestructura y transparencia institucional. Sin embargo, Burgos consideró que esos lineamientos no se reflejan en la política económica actual y calificó como "muy paradójico" el contraste entre ese discurso y la realidad del país.