Un ex jefe policial complicó a Maciel por Loan: "Dijo que apareció y se levantó la búsqueda sin ninguna orden"

El juicio oral por la desaparición y sustracción de Loan Danilo Peña tuvo el miércoles una jornada determinante en la ciudad de Corrietnes con el desarrollo de la undécima audiencia. Durante una sesión de más de ocho horas en el tribunal, las declaraciones testimoniales apuntaron de manera directa contra el accionar de las fuerzas de seguridad locales y complicaron severamente la situación procesal del ex comisario Walter Maciel.

El testimonio más relevante del día fue prestado por el comisario mayor retirado Roque Nicolás Báez, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional II de Goya al momento del hecho. Báez repasó las maniobras e inconsistencias registradas durante las primeras horas de rastrillaje en la localidad de Nueve de Julio, detallando el episodio en el que se levantó el operativo de búsqueda tras una falsa alarma sobre la supuesta aparición del menor.

Juicio por Loan Peña: "No se va a saber qué pasó con el nene", afirmó un abogado defensor

"A las 2 de la madrugada, el comisario Walter Maciel me informa que el chico había aparecido. Fuimos al ingreso del campo, pero al llegar les pregunto a los familiares y no sabían nada. Me dijo que recibió una llamada, pero no me supo explicar más. Ese rumor hizo que se levantara la búsqueda sin ninguna orden", relató Báez.

El testigo agregó además que Maciel arrastraba un sumario por malos tratos e investigaciones de Asuntos Internos.

Juicio por Loan: Macarena Peña declaró que el abogado Codazzi las amenazó para inventar la versión del accidente

Respecto a la hipótesis del caso, Báez ratificó sus sospechas sobre la pareja conformada por María Victoria Caillava y Carlos Pérez: "Mi impresión es que tuvieron algo que ver. Mi sospecha surge porque Maciel miente y autoriza a esta pareja a viajar cuando no estamos facultados para eso, sumado a las pruebas de luminol y odorología que unen los vehículos. Además, deja muchas dudas el hallazgo de la zapatilla: Maciel afirmó que la encontró él y después otras personas salieron a decir otra cosa".

El testimonio del ex intendente sobre Laudelina y la Fundación Dupuy

En la misma jornada compareció Jorge Daniel Moreira, ex intendente y concejal de 9 de Julio al momento de la desaparición, quien participó como civil y testigo en los procedimientos iniciales.

Moreira aportó un dato clave sobre el movimiento de la familia en el territorio: reveló que un día después de la desaparición vio salir del área del campo a la tía del menor, Laudeline Peña, junto a Antonio Benítez, poco antes de que se hiciera público el hallazgo de la zapatilla de Loan.

Asimismo, el ex jefe comunal fue consultado sobre las irregularidades presupuestarias del municipio vinculadas al envío de fondos a la Fundación Dupuy.

"Laudelina mintió": la fuerte declaración de la abuela de Loan en el juicio

Moreira explicó que el Ejecutivo local omitió notificar al Concejo Deliberante sobre el ingreso y posterior pago de una partida especial enviada por el Gobierno provincial para financiar la búsqueda, calificándolo como una falta administrativa que motivó pedidos de explicaciones al intendente.

La extensa jornada de declaraciones en el proceso judicial sumó también los testimonios de la directora del hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, quien detalló la historia clínica del niño y la asistencia médica otorgada a los imputados, y del sargento Lisandro Alberto Saucedo, enfocado en los primeros rastreos sobre vehículos sospechosos reportados en la zona.