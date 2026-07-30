Patricia Bullrich habló del importantísimo cargo al que podría acceder y remarcó que "se tiene una fe bárbara"

Patricia Bullrich concedió una extensa entrevista donde habló de los puestos a los que podría acceder en el futuro cercano y se mostró más sincera que nunca al respecto. Por ejemplo, la actual jefa del bloque de senadores libertarios dio entender que podría ser candidata a jefa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo que se tiene “una fe bárbara” para ocupar ese puesto.

“Estoy probada en la gestión, en cuestiones complicadas, y manejar la Ciudad sería más sencillo”, remarcó. Y sumó: "No es imposible, puede ser y me tengo una fe bárbara".

En el reportaje que concedió al canal Todo Noticias (TN), la legisladora advirtió que su postulación podría suceder si se logra un acuerdo que “incluya al PRO y también al radicalismo”, para luego afirmar que va a estar “donde me necesiten. Soy parte de un equipo y el director técnico es el Presidente (Javier Milei)”.

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Patricia Bullrich

La senadora ironizó diciendo “ya me pusieron en todos los cargos, solo me falta Masterchef…”, pero cuando le preguntaron si aceptaría ir como vicepresidenta de Milei en las elecciones nacionales del año que viene, expresó que, por ahora, su objetivo es “profundizar el actual modelo”, pero no piensa “en lo que puede suceder de acá a un año y medio”.

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La legisladora también habló de Cristina Kirchner, quien pidió que Naciones Unidas discuta la prisión domiciliaria que cumple en su departamento, explicando que “ella quiere superar nuestro sistema jurídico, que ya la condenó en primera instancia, en Casación y en la Corte Suprema. Ningún tribunal internacional puede eludir esa unanimidad”.

Según Bullrich, “esto tiene un costado político, hoy instaló que puede ser candidata. Ella mira mucho el caso Lula, quien estaba preso y un día todo cambió, fue candidato y ahora es presidente de Brasil otra vez. Sin dudas, es una jugada para ponerse en la escena otra vez”.

Cristina Kirchner

Bullrich defendió una ley que permita reforzar la propiedad privada

El pasado 26 de julio, la senadora nacional Patricia Bullrich aseguró: “Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos. Que realmente permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo”.

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Luego, la legisladora responsabilizó a la llamada “ley de tierras” impulsada durante el kirchnerismo por la pérdida de valor de los campos argentinos.

Máximo Kirchner

Bullrich afirmó: “Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre”, aseguró.

HM