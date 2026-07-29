Javier Milei pisa el acelerador: cadena nacional por el Banco Central, aval del FMI y lluvia de inversiones

Después del ruido político que dejó su gira con fotos junto a Flávio Bolsonaro y Keiko Fujimori, Javier Milei vuelve a meterse de lleno en la rosca local. Entre este jueves y viernes, el Presidente armó una agenda a contrarreloj para mandarle un mensaje clarísimo a los mercados: quiere blindar la política monetaria, mostrar que el FMI lo banca y abrirle la puerta a los dólares del sector energético y de Asia.

El primer plato fuerte se sirve este jueves a las 20. A través de la cadena nacional, el libertario va a presentar uno de sus proyectos más comentados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La idea de fondo es simple y directa: prohibir por ley que el BCRA imprima pesos para tapar los agujeros del Tesoro de la Nación.

Milei y Fujimori, reunidos

Este candado a la emisión encaja justo con la reciente visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires. La titular del FMI se sentó frente a Milei (que le dejó una motosierra sobre la mesa como símbolo de su ajuste) y le dio un respaldo clave. "Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar la inversión serán clave para impulsar el crecimiento", destacó la jefa del organismo de crédito después de la cumbre.

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La reunión con Georgieva no fue solo un mano a mano protocolar para la foto. Por las mesas de trabajo desfiló la primera línea del Gobierno, con nombres como Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, Luis Caputo en Economía y Santiago Bausili en el Central. El gran dolor de cabeza del equipo económico sigue siendo cómo juntar reservas para sostener el programa, sobre todo porque Argentina lidera el ranking global como el mayor deudor del Fondo con un rojo que supera los 57.000 millones de dólares.

Milei arranca el viernes con la mira puesta en los negocios. A las 11 de la mañana recibe en Balcarce 50 al presidente de Corea del Sur. Tras el saludo oficial, las comitivas se van a encerrar en el Salón Eva Perón para tratar de sacarle jugo comercial a la relación y seducir a los capitales del gigante asiático.

La caída de la confianza en Milei que muestran las encuestas y preocupa al mercado

El debut del RIGI y la apuesta productiva

Para cerrar la maratón de la semana, a las dos de la tarde llega el turno de la economía real. Acompañado por el empresario Marcelo Mindlin y parte del gabinete, Milei va a anunciar desde el Salón de la Ciencia Argentina una inversión gigante de Pampa Energía. ¿El objetivo? Construir una nueva planta de urea, un insumo clave para empujar el rendimiento del campo.

Lo interesante de la foto no es solo la obra, sino el paraguas legal que la banca. Este proyecto productivo se lanza bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta que armó el oficialismo para darle beneficios impositivos y aduaneros a las empresas que se animen a dejar sus dólares en el país.

Así, en menos de 48 horas, el Gobierno busca atar todos los cabos de su plan. Con la promesa de un Banco Central independiente, la palmada en la espalda del FMI y el aterrizaje de capitales privados con el RIGI, Milei quiere mostrarle al mercado que la época de la motosierra pura puede, en el mejor de los casos, empezar a dejarle lugar a la etapa de reactivación.

TC/VR