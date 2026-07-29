En un nuevo capítulo de su estilo de política exterior basado en el enfrentamiento directo con mandatarios de sesgo ideológico opuesto, el presidente argentino Javier Milei volvió a poner en el foco internacional al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Apenas horas después de calificar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como "basura socialista" y "presidiario" durante su última visita a la ciudad de San Pablo.

Siguiendo su línea de críticas contra dirigentes de izquierda, el libertario utilizó sus redes sociales para compartir un artículo de opinión que cuestiona severamente la gestión del líder socialista español. El mensaje había sido publicado originalmente por el Instituto Javier Milei para la Desregulación, una organización con sede en Milán, Italia, que se presenta como un espacio dedicado a promover y difundir las políticas impulsadas por el Gobierno argentino.

A partir de esa cuenta, se compartió el artículo publicado por la revista italiana Panorama bajo el título "España-Argentina: sin coincidencia", que luego fue republicado por el mandatario argentino.

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El Presidente argentino replicó una publicación con duras críticas al mandatario español

Un fragmento del artículo publicado por la revista italiana Panorama fue: "¿Qué es mejor: la 'motosierra' argentina de Javier Milei o el 'Zapatero-móvil' socialista español, impulsado por la corrupción?"

El artículo de la revista italiana alude al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

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El posteo también afirma que "al final se impuso la España hiperestatista de Pedro Sánchez" y sostiene que el líder del PSOE habría aprovechado la victoria de España en el Mundial para mejorar una imagen que, según el artículo, se encuentra afectada por investigaciones y procesos judiciales que alcanzan a integrantes de su familia.

Simultáneamente, el texto menciona al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien vincula con una supuesta investigación por soborno, y cuestiona el nivel de gasto público de España al asegurar que el Estado destina "270.000 millones en subvenciones".

A qué se refieren las acusaciones contra el Gobierno español que compartió Javier Milei

La publicación hace referencia a distintas investigaciones judiciales que involucran al entorno del mandatario español, causas que desde hace meses ocupan un lugar central en el debate político de España.

Aunque la oposición sostiene que estos expedientes evidencian un patrón de presuntas irregularidades, el Gobierno de Sánchez rechaza las acusaciones, denuncia una estrategia de persecución política y recuerda que, hasta el momento, no existe ninguna condena contra el presidente ni contra sus familiares.

De momento, la causa más conocida es la que involucra a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La investigación judicial analiza si utilizó su posición para favorecer intereses privados vinculados con actividades desarrolladas en la Universidad Complutense de Madrid.

Particularmente, el proceso se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, luego de que la Audiencia Provincial de Madrid descartara otros cargos inicialmente planteados. La investigación examina, entre otros aspectos, la creación de una cátedra universitaria, la relación con empresarios y el uso de recursos públicos.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, continúa bajo investigación judicial en España

La causa continúa en la Justicia y rige plenamente la presunción de inocencia. De hecho, la Fiscalía española solicitó el archivo del expediente durante la instrucción y posteriormente pidió su absolución al considerar que no existen delitos.

Aún así, la investigación tuvo un fuerte impacto en la política española. En abril de 2024, Pedro Sánchez suspendió durante cinco días su agenda pública para evaluar si continuaría al frente del Gobierno.

Pedro Sánchez sostiene que las causas contra su entorno forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por la oposición

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Al anunciar su decisión de permanecer en el cargo, denunció que tanto él como su familia eran víctimas de una "campaña de acoso y derribo" impulsada por sectores de la oposición y determinados medios de comunicación, mientras que el Partido Popular y otras fuerzas opositoras sostuvieron que la Justicia debía investigar sin interferencias políticas.

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