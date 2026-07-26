En medio de la tragedia por los feroces incendios forestales en la zona central de España, los equipos de bomberos y brigadistas lograron frenar el avance del fuego, y extinguir algunos focos, tras una semana de trabajo. No obstante, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que los rescatistas aún afrontan jornadas críticas.

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", explicó ante la prensa el jefe del Ejecutivo español luego de acercarse durante la noche del sábado a la provincia de Ávila, declarada en situación de emergencia junto a Madrid y Toledo.

Sánchez indicó que la jornada nocturna de trabajo del sábado fue "muy positiva en la evolución y en el control" del fuego y que fue favorecida por condiciones meteorológicas propicias, entre ellas temperaturas más templadas, vientos moderados y un incrementos de los niveles de humedad.

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De todas formas, el presidente del Gobierno español advirtió que a los rescatistas y equipos de extinción aún los esperan horas "muy complejas" y anticipó que el próximo martes el Consejo de Ministros oficializará la declaración de zonas gravemente afectadas sobre los territorios arrasados por las llamas.

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"Aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las poblaciones asoladas por las llamas", detalló y aseveró: "Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral".

El jefe de Estado español reflexionó en su cuenta de X sobre la necesidad de contar con una respuesta institucional a gran escala frente a los incendios e instó a la ciudadanía a confiar en los equipos especializados. "Hay un sistema de protección civil que responde de manera eficiente porque tenemos extraordinarios profesionales".

"La magnitud del desastre, un año más, es muy, muy difícil de asumir, porque estamos hablando de 150.000 hectáreas quemadas (desde el 1 de enero), 20.000 hectáreas más que hace 24 horas", profundizó luego Sánchez, dimensionando la cifras de la crisis que se acumulan en España desde principios de 2026.

Hasta el momento, en Ávila y Madrid las llamas arrasaron con más de 45.000 hectáreas de cultivos, pastizales y vegetación nativa, al mismo tiempo que unas 100.000 personas fueron obligadas a evacuar sus hogares frente al avance inminente del fuego.

Sánchez también insistió en que la lucha contra el fuego "se debe trasladar y materializar a través de un gran pacto contra el cambio climático", en referencia a la necesidad de establecer políticas estructurales, enfatizando en los "climas tan extremos" que enfrenta la zona con grandes nevadas e incendios.

Desde su lugar, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también sugirió que el fuego en Ávila se habría desatado por "una imprudencia", refiriéndose a una negligencia humana.

AS.