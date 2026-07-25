Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan avanzando sin control y ya provocaron la evacuación de más de 175.000 personas, en medio de una de las peores emergencias ambientales registradas en ambos países. Las zonas más comprometidas son la Comunidad de Madrid y la región francesa de Burdeos, donde el fuego amenaza áreas residenciales, explotaciones vitivinícolas y destinos turísticos de relevancia internacional.

En España, dos focos iniciados de manera independiente terminaron uniéndose el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid y dieron origen a un incendio de grandes dimensiones que estuvo cerca de fusionarse con otro activo en la vecina comunidad de Castilla y León. El fuego ya devastó unas 25.000 hectáreas entre Madrid y la provincia de Ávila y obligó a unas 35.000 personas a abandonar sus hogares, en un episodio que las autoridades definieron como el “peor de la historia” de la región.

Incendios forestales en España

La magnitud del siniestro también se percibe en la capital española, donde durante la mañana el olor a humo llegó hasta distintos barrios de Madrid. Aunque hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, el gobierno regional informó que más de 2.000 personas reciben asistencia en 14 centros de urgencias habilitados para atender a los evacuados.

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“Nunca viví algo parecido”, relató a la AFP Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que debió abandonar su vivienda en Aldea del Fresno, ubicada a unos 50 kilómetros de Madrid.

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Desde una de las zonas afectadas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la principal preocupación de las autoridades es proteger a la población. “La prioridad es salvaguardar vidas”, afirmó, y advirtió que la situación “sigue siendo compleja” porque, si bien las temperaturas descendieron, “no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos”.

Incendios forestales en Francia

La alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, también describió la gravedad del episodio. “Todos los veranos hay incendios”, señaló, aunque remarcó que “este ha sido tremendo”. En tanto, en El Escorial, al noroeste de Madrid, el histórico monasterio de la localidad permanecía rodeado por una espesa nube de humo.

Del otro lado de la frontera, Francia enfrenta una situación igualmente crítica. El presidente Emmanuel Macron ordenó la intervención del Ejército para reforzar las tareas de combate contra el fuego, ante el riesgo de que las llamas alcancen la ciudad de Burdeos y numerosas bodegas de prestigio internacional.

Incendios forestales en Francia

Solo en esa región del sudoeste francés, conocida por sus viñedos, ya se registraron al menos 141.000 evacuaciones desde el miércoles. Para albergar a residentes y turistas desplazados, las autoridades transformaron escuelas y polideportivos en refugios temporales.

Miles de evacuados en Francia debido a los incendios.

“No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado”, contó a la AFP Maria Lalanne, una mujer de 90 años que fue evacuada durante la noche y que debió abandonar su vivienda sin su audífono ni sus anteojos.

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La emergencia también golpeó a los equipos de rescate. Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Además, alrededor de 40 integrantes de los casi 1.000 efectivos desplegados en Cap Ferret sufrieron heridas durante las tareas para contener el fuego.

Evacuados en Francia

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, sostuvo que Francia “nunca había vivido incendios de tal magnitud”. Hasta el momento, las llamas destruyeron más de 22.000 hectáreas —una superficie equivalente al doble de la ciudad de París— y consumieron alrededor de un centenar de edificios.

Ante el agravamiento del escenario, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció el despliegue de 1.000 militares adicionales y el envío de 1,5 millones de mascarillas para proteger a la población del humo. Además, confirmó que solicitó la incorporación de un avión militar A400M equipado con un sistema capaz de lanzar hasta 20 toneladas de producto retardante sobre los focos de incendio.

Vista de uno de los centros de evacuación en Francia

Francia y España solicitaron asistencia a la Unión Europea para reforzar los operativos de emergencia, mientras continúan las tareas para evitar que las llamas alcancen nuevas localidades.

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Los incendios se producen en un contexto de temperaturas extremas y una prolongada sequía que afecta a buena parte del continente. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), desde comienzos de año ya ardieron más de 168.000 hectáreas en España y cerca de 69.000 en Francia.

Evacuados en España

Especialistas del grupo World Weather Attribution concluyeron en un estudio publicado esta semana que el cambio climático, impulsado principalmente por la quema sostenida de petróleo, carbón y gas, intensifica las condiciones de sequía y aumenta la inflamabilidad de los bosques, favoreciendo incendios cada vez más destructivos.

La crisis se extiende además a otros países europeos. En Escocia, los bomberos continúan combatiendo un incendio declarado en el Parque Nacional de Cairngorms, catalogado como un “incidente grave”, mientras que Italia también enfrentó importantes focos durante la última semana, especialmente en Sicilia, donde un bombero perdió la vida.

CS / EM