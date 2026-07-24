España declaró emergencia nacional por un megaincendio que amenaza con devorar Madrid y Ávila

El fuego acorraló la capital de España y obligó al Gobierno a tomar medidas extremas. Ante la ferocidad de las llamas y el riesgo inminente para la población, las autoridades declararon formalmente la emergencia de interés nacional para la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La decisión se tomó luego de que la administración madrileña pidiera el máximo nivel de auxilio, lo que automáticamente le entregó el control total del operativo de mitigación al Ministerio del Interior en lo que ya se considera una jornada negra.

El epicentro del desastre está concentrado en la Sierra Oeste de Madrid. En esa zona, tres focos gigantescos que castigaban a las localidades de Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias terminaron fusionándose en un solo muro de fuego. Esta masa caliente avanza sin ningún tipo de freno y quedó a un paso de unirse con otro incendio feroz que se mantiene activo en Burgohondo, del lado de Ávila. Si estos dos frentes chocan, los brigadistas se enfrentarán a un escenario prácticamente inmanejable.

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Frente a esta situación, los organismos de seguridad tuvieron que actuar a contrarreloj. Las autoridades dispararon alertas masivas a los celulares de todos los vecinos de las comunas rodeadas, ordenando escapar de inmediato. La salida forzada superó la barrera de las 20.000 personas desplazadas entre las dos jurisdicciones, quienes terminaron alojadas de urgencia en una red de centros de contención que el Estado armó en distintos municipios del área metropolitana.

Los números que manejan los comités de crisis por estas horas grafican la escala de la tragedia. De un lado, el fuego ya hizo cenizas unas 9.000 hectáreas y trazó una línea de destrucción que se estira a lo largo de 71 kilómetros. En la periferia de Madrid, el daño no se queda atrás y arrasó con 6.000 hectáreas de vegetación en tiempo récord.

Lejos de traer alivio, el pronóstico meteorológico se convirtió en el peor enemigo de los bomberos. Los especialistas que monitorean el desastre advirtieron que las condiciones para las próximas horas serán extremadamente desfavorables. La gran amenaza es la persistencia de ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, un combustible invisible que acelera la propagación y vuelve inútil cualquier matafuegos terrestre.

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El auxilio europeo y un 2026 récord en destrucción

La magnitud de las llamas desbordó rápidamente la capacidad de respuesta logística del país, obligando a pedir socorro fronteras afuera. El Estado español activó de manera oficial el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para sumar recursos internacionales a la línea de combate. La respuesta del bloque continental no tardó en llegar y se materializó con el envío inmediato de aeronaves hidrantes enormes provenientes de las flotas de Grecia e Italia.

Este infierno en el centro del país no es un hecho aislado, sino el pico máximo de una temporada devastadora enmarcada en una sofocante ola de calor. En lo que va de 2026, los incendios forestales ya se tragaron más de 120.000 hectáreas en todo el territorio español, un número que enciende todas las alarmas de los organismos ambientales.

La estadística expone la crudeza del escenario climático actual: esa cifra representa más del triple del territorio destruido en comparación con el mismo lapso del año pasado. Con recursos locales al límite y miles de ciudadanos fuera de sus casas, las próximas horas y el refuerzo aéreo internacional serán determinantes para evitar que el fuego siga reescribiendo los récords de destrucción en el sur de Europa.

TC/ML