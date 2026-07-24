¿Quién es el argentino asesinado en España?

El crimen del ingeniero argentino Facundo Rico, de 37 años, conmocionó tanto a España como a la Argentina por la violencia del ataque y el inesperado desenlace de la investigación. El hombre fue hallado sin vida en su departamento del barrio madrileño de Las Tablas, con 13 puñaladas, en un caso que inicialmente despertó múltiples hipótesis, pero que terminó siendo esclarecido por la Policía española.

Según reconstruyeron los investigadores, el principal sospechoso fue un ingeniero español de 65 años que estaba convencido de que Rico mantenía una relación sentimental con su esposa. Sin embargo, hasta el momento no surgieron pruebas que confirmaran que existiera ese vínculo. La pesquisa sostiene que el agresor desarrolló una obsesión con la víctima luego de que ambos coincidieran en un gimnasio frecuentado por la mujer.

El asesinato ocurrió el 14 de julio en el departamento donde vivía Facundo Rico. De acuerdo con la investigación, el agresor ingresó a la vivienda y ambos mantuvieron una fuerte confrontación que terminó con el ingeniero argentino recibiendo 13 puñaladas, principalmente en el abdomen y la espalda. En la escena también se encontraron rastros de gas pimienta, lo que inicialmente llamó la atención de los rescatistas debido al intenso olor químico que emanaba del lugar. Además, los investigadores secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.

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Las cámaras de seguridad, el testimonio del portero del edificio y otras pruebas permitieron identificar rápidamente al presunto autor del homicidio.

No obstante, la investigación dio un giro inesperado cuando se confirmó que el sospechoso se había suicidado al día siguiente del crimen, arrojándose a una garganta natural en la localidad de La Adrada, en la provincia de Ávila. Debido a la muerte del presunto homicida, la causa judicial quedó prácticamente cerrada y ya no podrá avanzar hacia un juicio penal.

Facundo Rico tenía 37 años, era ingeniero especializado en energías renovables y llevaba más de una década viviendo en España. Antes de instalarse en Madrid había residido en Extremadura y, según relataron vecinos y el encargado del edificio, llevaba entre tres y cuatro años viviendo en el departamento donde fue asesinado.

Quienes lo conocían lo describían como una persona tranquila, de perfil bajo y dedicada a su trabajo. Vivía solo y no tenía antecedentes de conflictos con los vecinos.

El caso tuvo una enorme repercusión por la brutalidad del ataque y por el móvil que manejan los investigadores: un presunto ataque motivado por los celos y una sospecha de infidelidad que, hasta ahora, no pudo ser corroborada.

La muerte del principal sospechoso impidió que el hecho llegara a los tribunales, por lo que muchas preguntas sobre lo ocurrido probablemente nunca tengan una respuesta definitiva.