Buscan a una mujer que está desaparecida: qué es lo último que se sabe en la investigación

La búsqueda de Eloísa Viaña mantiene en vilo a la provincia de Tucumán. La mujer, de 46 años, permanece desaparecida desde el pasado 17 de julio y, hasta el momento, no hay novedades oficiales sobre su paradero. La Policía provincial continúa con el operativo para localizarla mientras familiares y amigos intensifican la difusión de su imagen y solicitan la colaboración de la comunidad.

Según informaron las autoridades, el último contacto con Eloísa se registró durante la tarde del viernes 17 de julio. Al no volver a tener noticias de ella, sus allegados radicaron la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

La investigación está a cargo de la Policía de Tucumán, que realiza tareas de rastrillaje, recolección de información y análisis de posibles pistas para reconstruir los movimientos de la mujer antes de su desaparición.

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Hasta ahora, las autoridades no informaron indicios firmes sobre su ubicación ni confirmaron ninguna hipótesis en particular. La causa continúa abierta y se mantienen activas distintas líneas de investigación.

En las últimas horas, la aparición con vida de otra mujer que también era buscada en la provincia permitió concentrar aún más los esfuerzos en el caso de Eloísa Viaña, que sigue siendo prioridad para los investigadores.

La División Búsqueda de Personas de la Policía de Tucumán trabaja junto con otras dependencias para intentar establecer el recorrido que realizó Eloísa antes de desaparecer.

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, la mujer es de contextura mediana, tiene cabello negro y ojos oscuros. Sus familiares remarcan que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para orientar la investigación.

Desde que se perdió contacto con ella, familiares y amigos impulsan una campaña en redes sociales para ampliar la búsqueda.

“Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresaron en los mensajes difundidos para intentar obtener testimonios que permitan conocer qué ocurrió con Eloísa.