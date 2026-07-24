¿Cuáles son los oficios más buscados y dónde aprenderlos?

Según un informe del Banco Mundial y el INDEC, revela que hay un déficit del 25% de trabajadores especializados como plomeros, albañiles, entre otros oficios, lo que encarece la construcción entre un 8 y 12 por ciento.

Más de 200 plomeros participaron de una investigación y se observó que no existía especialistas en la franja de los 18 y 24 años, se encuentra entre los 46 y 55 años de esta forma. Un 84% eligió el trabajo por su vocación y un 15% por necesidad.

Por otro lado, un 60% realiza capacitaciones mientras que un 66% considera que los tutoriales de YouTube no son competencia para la profesión. El informe agrega que las empresas vinculadas la construcción son las que más sufren esta falta de oficios.

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Además, el avance de la inteligencia artificial pone a muchas profesiones en riesgo. El estudio agrega que muchos oficios se aprenden de forma autodidacta por herencia familiar o en talleres informales, sin certificación oficial, lo que limita las oportunidades de empleo formal.

Otro de los temas que complica la elección de estas profesiones es la precarización laboral y muchas veces a la hora de buscar un plomero, gasista o electricista, hay que esperar que tenga un lugar en su agenda.

Sin embargo, para estudiar de forma gratis estos oficios, se puede ingresar desde Instagram, @ubaenacción, y allí se informa sobre los cursos de capacitación. Las clases son presenciales y se dictan en Marcelo T. de Alvear 2000. El 142 en la ciudad de Buenos Aires, de 19 a 20, 30 horas.

Además, se encuentra el curso básico de instalaciones eléctricas domiciliarias, Introducción a la coctelería, curso introductorio a la belleza natural de pestañas, entre otras formaciones.