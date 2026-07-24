¿Qué hay que hacer cuando nos roban el celular?

El Observatorio de Seguridad Ciudadana reveló que los celulares representan más de una cuarta parte de los robos en la vía pública. Uno de los intereses de los delincuentes se centra en acceder a los datos personales cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Los especialistas describen cómo practica común por los delincuentes una vez cometido el robo, la activación del modo avión de dispositivo ya que desactiva las conexiones inalámbricas y el gps.

A partir de esto, los expertos brindan algunas medidas para blindar el acceso de los delincuentes hacia los datos personales.

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El primero de ellos es configurar el apagado automático de la pantalla en 15 segundos.

Otra recomendación se basa en la utilización de un pin, patrón o contraseña combinado con huella digital

Además se puede introducir un pin al apagado o reinicio del teléfono. Este ajuste se encuentra en las secciones "pantalla de bloqueo" y "ajustes de bloqueo seguro".

Por otro lado, la activación de un código para la tarjeta sim impide que el chip se use en otro dispositivo sin autorización.

También se puede bloquear el imei, un código único de 15 dígitos que identifica cada aparato. El usuario obtiene un dato marcando asterisco numeral 06 numeral en el equipo, y lo entrega a la compañía telefónica para inutilizar el teléfono en cualquier red.

Además se debe desvincular tarjetas de crédito o débitos conectadas a servicios de pago para evitar compras y cargos no autorizados.

Por último, se debe comunicar la situación al banco para que active protocolos adicionales como el monitoreo de movimientos y bloqueos temporales.