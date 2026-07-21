Salta: otorgaron prisión domiciliaria al acusado de provocar los incendios en Cafayate

El principal acusado de haber provocado los incendios que arrasaron más de 200 hectáreas en la localidad salteña de Cafayate cumplirá 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, una resolución que despertó críticas entre vecinos y autoridades por la magnitud del daño ambiental causado.

El sospechoso, de 32 años, está imputado por el delito de incendio doloso. La investigación determinó que su teléfono celular lo ubicó en la finca El Monte, cerca del aeródromo Gilberto Lavaque, donde se registraron los primeros focos del incendio. Además, los investigadores establecieron que conocía el lugar porque solía concurrir a la zona para recolectar leña.

Salta: el incendio en Cafayate ya arrasó 200 hectáreas y llevará semanas contenerlo

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Pese a los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia resolvió que el imputado permanezca en su vivienda de Cafayate, ubicada a unos 195 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, mientras continúa el proceso judicial.

La fiscalía había pedido que siguiera detenido

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía de Cafayate solicitó que el acusado permaneciera alojado en una unidad de detención al considerar que existían riesgos procesales y que aún quedaban medidas de prueba pendientes, aunque el incendio ya fue controlado.

El pedido también se apoyó en que el hombre registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025. Mientras tanto, la investigación sigue con la incorporación de nuevos testimonios y otras diligencias para esclarecer el hecho.

Por su parte, la defensa negó la participación del acusado y rechazó la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La investigación comenzó tras una denuncia de la intendenta

La resolución judicial generó cuestionamientos debido a la gravedad del incendio y a las pruebas reunidas por los investigadores, entre ellas evidencia tecnológica y testimonial.

La causa se inició luego de que la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentara una denuncia a comienzos de junio ante las sospechas de que el incendio había sido intencional. Desde entonces, la Justicia avanza para determinar las responsabilidades por el siniestro que afectó una extensa superficie en la región.

LB