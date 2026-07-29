El insólito "plan Lula" de Cristina Kirchner ante la ONU

El ecosistema político argentino suele ofrecer un catálogo inagotable de distracciones, una suerte de entretenimiento persistente que oscila, según el día, entre el absurdo y la resignación. En esa franja difusa que habita entre el kirchnerismo y la estructura tradicional del peronismo, la agenda judicial volvió a encender sus motores con una jugada que roza la alucinación estratégica.

Apareció en escena un abogado vinculado a Luiz Inácio Lula da Silva para asesorar formalmente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿El objetivo? Apoyarse en un equipo legal transnacional para llevar el caso Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La apuesta pretenciosa de la ex mandataria es lograr que un organismo de ese calibre desmonte la sentencia argentina.

Un disparate técnico e institucional por donde se lo mire. Apostar a que un comité internacional de derechos humanos derribe fallos locales sobradamente ratificados es, como mínimo, un ejercicio de voluntarismo desconectado de la realidad.

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Quién es el abogado extranjero que ahora defenderá a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

El argumento de fondo pretende trazar un paralelismo automático con la peripecia de Lula da Silva en Brasil. Recordemos la secuencia: el líder del PT fue juzgado, condenado, encarcelado y, tiempo después, la arquitectura procesal de sus causas se desmoronó por irregularidades de jurisdicción e imparcialidad. Quienes hoy defienden a la expresidenta pretenden calcar esa misma travesía y coronarla con un idéntico final de rehabilitación política.

Cristina Kirchner llevará a la ONU su condena por la causa Vialidad: denunció "proscripción" y dijo que es perseguida

Sin embargo, las comparaciones precipitadas suelen tropezar con la contundencia de los hechos. Resulta verdaderamente improbable que este movimiento prospere. A diferencia de los contrapuntos vistos en la justicia brasileña, la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad llega con fallos extremadamente sólidos y ratificados por múltiples instancias judiciales. Y como si eso fuera poco para sus aspiraciones de impunidad, en el horizonte inmediato le aguardan, al menos, dos frentes judiciales más de enorme gravedad.

Seguiremos atentos el desarrollo de este expediente, casi como quien observa un sainete judicial de exportación.

MEG/fl