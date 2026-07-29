miércoles 29 de julio de 2026
POLITICA
Conflicto diplomático

Pablo Quirno: "De nuestro lado no hay chance de romper las relaciones con Brasil"

En medio de la escalada con el principal socio comercial a causa de los agravios de Milei contra Lula, el canciller

canciller Pablo Quirno en la ONU
canciller Pablo Quirno en la ONU | Captura de pantalla
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En medio de la fuerte polémica que se desató a partir de los descalificatorios dichos de Javier Milei sobre el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, el canciller Pablo Quirno aseguró que "no hay ninguna chance" de que se rompan las relaciones con el país vecino, el principal socio comercial de la Argentina.

"No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional", aseguró el ministro en diálogo con Radio Mitre.

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