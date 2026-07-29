Pablo Quirno: "De nuestro lado no hay chance de romper las relaciones con Brasil"

En medio de la fuerte polémica que se desató a partir de los descalificatorios dichos de Javier Milei sobre el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, el canciller Pablo Quirno aseguró que "no hay ninguna chance" de que se rompan las relaciones con el país vecino, el principal socio comercial de la Argentina.

"No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional", aseguró el ministro en diálogo con Radio Mitre.



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