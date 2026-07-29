En vivo: Los abogados de Cristina Kirchner denuncian "proscripción" e "irregularidades" en la causa Vialidad ante la ONU

Este miércoles, el equipo de abogados que representa a Cristina Fernández de Kichner presenta ante la prensa la denuncia que elevaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a la condena de la expresidenta en la causa Vialidad. Según los abogados de la expresidenta, el proceso judicial vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", sostuvo la exjefa de Estado en una columna de opinión publicada en numerosos medios de prensa internacionales.

Los representantes legales de la exmandataria son el argentino Alberto Beraldi, el español Javier Borrego, especialista en derechos humanos, y el brasileño Rafael Valim, coautor de referencia sobre "lawfare", recién incorporado. Este abogado, parte del equipo legal que patrocinó a Luiz Inácio "Lula" Da Silva durante su proceso judicial, es especialista en litigios internacionales y se incorpora con la función expresa de llevar el caso de Cristina Kirchner ante los tribunales internacionales.

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Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre la presentación ante la ONU

"Hace un año la Corte Suprema de Justicia cerró la discusión sobre la causa Vialidad en la Argentina. Esa decisión tuvo un efecto paradojal, porque al rechazar el recurso extraordinario de queja presentado sobre las claras violaciones a los derechos humanos en el proceso, abre la puerta a instancias internacionales", aseguró el abogado Alberto Beraldi. "Todas las cuestiones que la Corte debió haber tratado es lo que le da tanto contenido a la presentación ante los tribunales internacionales".

"He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades en el proceso, que una vez agotadas las instancias en Argentina, se ha planteado una comunicación al Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra", dijo el abogado español Javier Borrego. "¿Por qué esa hostilidad a Cristina Fernández de Kirchner? Porque es mujer", aseguró. "Porque ha sido la única mujer dos veces presidenta, duplicando y triplicando a los otros candidatos". Y llamó la atención sobre el hecho de que, habiendo tantas mujeres en la Justicia, la expresidenta no se haya "cruzado" nunca con una jueza mujer en la tramitación de la causa Vialidad.

"Hace cuarenta años Argentina ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", aseguró. "La Constitución argentina, en la reforma de 1994, le da jerarquía constitucional. Firmamos tratados internacionales y los aceptamos; es la democracia, es el estado de derecho, la normalidad plena y dura", cerró Borrego.

"Esta comunicación presentada a las Naciones Unidas no es un acto de agresión al sistema judicial argentino, sino un hecho natural, previsto en la Constitución argentina", subrayó Rafael Valim. "Estamos aquí planteando solamente que se respeten los derechos de una ciudadana argentina. Por eso, lo ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en la Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales y jueces. En el caso Vialidad hubo gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales de la expresidenta Cristina Kirchner. Estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, para defender los derechos de una ciudadana que vio sus derechos violados en la Argentina".

"El comité puede condenar al Estado argentino a que haga la revisión de las decisiones de la Justicia y que cumpla las cautelares", explicó Valim ante una pregunta de una periodista. "El Comité puede condenar al Estado argentino".

Ante la pregunta de si había similitudes con el caso de la condena al presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, Valim aseguró que las coincidencias comienzan por el órgano elegido para elevar la denuncia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. "En ambos casos es posible identificar de manera muy clara graves violaciones a los derechos humanos", dijo. "Aquí hay que distinguir dos decisiones: las cautelares, que creo que pueden salir en cuestión de meses, y la decisión de fondo, que puede tardar algunos años. No es posible decir cuándo concluirá el procedimiento".

Ante la pregunta de por qué se había elegido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en lugar del sistema interamericano y el Pacto de San José de Costa Rica, Valim respondió que consideraban que hay "mayor efectividad" en el Comité que en la Corte Internacional de Derechos Humanos.

"Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua, que vulnera al propio comité", dijo Valim. Sobre el tema de la decisión de fondo, la revisión de la sentencia será total". El abogado echó mano su experiencia como especialista en derecho administrativo para explicar: "La expresidenta Cristina Kircher jamás podría haber sido condenada; en términos técnicos, jurídicos, es un escándalo lo que hicieron, condenarla por hechos de un ente autárquico que firmó un convenio con una provincia, y esa provincia firmó los contratos..." Y concluyó: "Si vamos en serio con eso, ningún presidente de la Argentina después de su mandato va a quedarse libre; todos serían encarcelados. Hay problemas técnicos tan graves (en la condena) de que la decisión necesariamente deberá ser total".

"Tengo la convicción de que la pena principal ha sido la inhabilitación las elecciones", aseguró Borrego. "Lo importante es excluir a una mujer dos veces presidente elegida de una futura contienda electoral. Había que quitarla, porque acababa de presentarse a alecciones legislativas. Fue un proceso plagado de irregularidades. Esto no es serio, fue para correrla de la contienda electoral".

"Hay detalles, hechos menciionados en la comunicación ante la ONU como prueba de que hay un ambiente hostil, una presunción de culpabilidad contra la presidenta Cristina Kirchner, una parcialidad sobre el juicio que compone un ambiente de persecución injusta contra la expresidenta", aseguró Valim.

Respecto de las condiciones de detención de la expresidenta, Borrego señaló que tiene muy restringidas las visitas e incluso las salidas a la terraza "a ver las plantas", pero aseguró que son "maniobras de distracción para evitar que se piense en la proscripción" de Cristina Kirchner a las elecciones. "¿Por qué? ¡Porque puede ganar!", aseguró.

Borrego también destacó la "retirada de fondos" que complejiza el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuya responsabilidad adjudicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.