La caída de la confianza en Milei que muestran las encuestas y preocupa al mercado

La aprobación y la confianza de los argentinos en el Gobierno del presidente Javier Milei comienzan a mostrar señales de deterioro. Hay varios comentarios que no son nuevos y que dan cuenta de esta situación, aunque el análisis requiere cautela. No es cierto que todas las encuestas estén mostrando declives, pero algunas mediciones sí plantean escenarios en los que Milei no ganaría en primera vuelta. De todos modos, falta mucho.

La evolución de estos indicadores no solo tiene implicancias políticas. También permite observar cómo distintos actores económicos comienzan a interpretar el escenario argentino y, particularmente, cómo reaccionan frente a la posibilidad de que la situación pueda cambiar.

En este punto aparece una diferencia entre el mundo financiero y los empresarios que realizan inversiones de largo plazo. Los banqueros, los inversores y, sobre todo, los bonistas tienen una capacidad de reacción inmediata frente a los cambios que perciben. Si consideran que la situación viene mal, pueden vender los bonos en segundos.

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Los empresarios, en cambio, no tienen esa posibilidad. No pueden levantar una fábrica de un día para el otro ni desprenderse de sus inversiones con la misma velocidad. Paolo Rocca no puede vender Techint en un día. No tiene más remedio que convivir con la Argentina, como tantos empresarios que lo han hecho durante tantos años.

La diferencia también puede observarse en las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. Hay inversiones brutales que han sido anunciadas en las últimas horas, por ejemplo, por Marcelo Mindlin o Miguel Galuccio. Son inversiones que, por sus propias características, se vuelven independientes de quién gane la elección presidencial.

Kristalina Georgieva recorrió Loma Campana en Vaca Muerta junto a Luis Caputo y Horacio Marín

Se trata de proyectos relacionados con infraestructura, gasoductos, pozos petroleros y operaciones mineras. Son inversiones que no se pueden levantar de un día para el otro. Una vez que se concretan, permanecen y quedan vinculadas con el país más allá de los cambios políticos que puedan producirse.

La lógica del mundo financiero es diferente. Los bancos, los inversores y los bonistas pueden reaccionar rápidamente ante las señales que reciben. Cuando perciben que la situación viene mal, venden los bonos en segundos. Esa velocidad de respuesta contrasta con la realidad de los empresarios que tienen fábricas, compañías e inversiones instaladas en la Argentina.

Por eso, el escenario político y económico comienza a ser observado desde perspectivas diferentes. Mientras las encuestas registran una posible caída en la aprobación y la confianza en el Gobierno, los mercados financieros analizan sus propias señales y pueden tomar decisiones con una velocidad que no está al alcance de quienes realizan inversiones productivas de largo plazo.

Es en este contexto donde aparecen las dudas sobre la evolución del escenario electoral. Algunas encuestas muestran que Milei no ganaría en primera vuelta, pero todavía falta mucho para una definición. La posibilidad de anticipar el resultado de una elección a partir de los datos actuales requiere, por lo tanto, cierta prudencia.

Milei complicadísimo por su decisión de eliminar las PASO

Al mismo tiempo, comienza a instalarse otra pregunta: ¿podría surgir una eventual "avenida del medio"? La posibilidad de una alternativa ubicada entre el kirchnerismo y Milei aparece como uno de los interrogantes que forman parte de la discusión política.

Por ahora, los datos sobre la aprobación y la confianza en el Gobierno siguen formando parte de la agenda argentina. También lo hacen las señales que llegan desde el mundo financiero y el comportamiento de las inversiones de largo plazo. Son fenómenos diferentes, con tiempos de reacción distintos, pero que permiten observar un mismo escenario desde perspectivas que no necesariamente coinciden.