Kristalina Georgieva visita un pozo clave de Vaca Muerta y la recibe Horacio Marín, presidente de YPF

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará este martes Vaca Muerta, como parte de la agenda oficial que desarrolla en la Argentina y después de mantener reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y las principales autoridades del equipo económico.

La titular del organismo viajará a la provincia de Neuquén para recorrer el bloque Loma Campana, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Se trata de la primera visita de una máxima autoridad del Fondo a la formación de hidrocarburos no convencionales, un gesto que el Gobierno interpreta como un respaldo al potencial productivo y exportador del sector energético.

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Marín será el encargado de presentarle a Georgieva la evolución de la producción de petróleo y gas, los proyectos de infraestructura en marcha y la estrategia de YPF para convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de escala mundial.

La recorrida estará acompañada por Caputo y tendrá como punto central Loma Campana, considerado el “kilómetro cero” del desarrollo masivo del shale oil en la Argentina. El bloque es operado conjuntamente por YPF y Chevron y constituye el yacimiento petrolero no convencional más importante y productivo del país, según consignó Bloomberg Línea.

Qué significa Vaca Muerta y por qué es el motor para generar dólares de la Argentina

La elección de Vaca Muerta no es casual. El Gobierno busca mostrarle al FMI que la expansión del complejo petrolero y gasífero puede generar un flujo estable de exportaciones, mejorar la balanza comercial energética y contribuir a la acumulación de reservas del Banco Central.

La formación se extiende por unos 30.000 kilómetros cuadrados dentro de la Cuenca Neuquina y es considerada la segunda mayor reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Por ese potencial, Vaca Muerta aparece como una de las principales fuentes de dólares que tendrá la Argentina durante la próxima década.

El crecimiento energético ya comenzó a modificar las cuentas externas. En el primer semestre de 2026, la balanza de dólares del sector mejoró en u$s 2.207 millones respecto del mismo período de 2025. La diferencia estuvo explicada fundamentalmente por el aumento de las exportaciones, que aportaron u$s 2.274 millones adicionales, frente a un incremento de apenas u$s 67 millones en las importaciones.

La producción no convencional fue determinante para que la Argentina dejara atrás el déficit energético y comenzara a registrar saldos comerciales positivos. Esa transformación resulta especialmente relevante para un país que necesita acumular reservas y afrontar elevados compromisos en moneda extranjera.

Las proyecciones para las exportaciones energéticas

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, citadas por Bloomberg Línea, las exportaciones energéticas podrían pasar de u$s 11.100 millones en 2025 a u$s 22.382 millones en 2035 bajo un escenario moderado.

En una hipótesis de mayor producción, disponibilidad de infraestructura e inversiones, los envíos al exterior podrían superar los u$s 41.000 millones anuales.

La balanza comercial energética también podría mostrar un salto significativo. Desde un superávit de u$s 7.829 millones registrado en 2025, podría avanzar hasta u$s 18.535 millones anuales en 2035 en el escenario moderado y superar los u$s 37.000 millones bajo las proyecciones más optimistas.

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Esos números explican por qué el Gobierno presenta a Vaca Muerta como una pieza central de su programa económico. La expectativa oficial es que el ingreso de dólares provenientes de la energía permita ampliar las reservas, reducir la vulnerabilidad cambiaria y disminuir gradualmente el peso de la deuda externa.

Los dólares de Vaca Muerta y la deuda con el FMI

La visita se produce cuando la relación financiera entre la Argentina y el Fondo comienza a ingresar en una etapa más exigente. El país es el principal deudor del organismo, con obligaciones cercanas a los u$s 58.000 millones.

Según el cronograma citado por Bloomberg Linea, la Argentina deberá enfrentar vencimientos con el FMI por u$s 7.709 millones en 2027, u$s 9.631 millones en 2028, u$s 10.951 millones en 2029, u$s 11.842 millones en 2030 y u$s 11.466 millones en 2031.

Entre julio de 2026 y diciembre de 2027, la diferencia entre los pagos de capital e intereses y los desembolsos que recibirá el país será negativa en alrededor de u$s 7.800 millones. Para 2027, el Gobierno proyecta vencimientos de capital por u$s 4.400 millones e intereses por u$s 3.100 millones, frente a desembolsos previstos por u$s 1.700 millones.

Caputo afirmó al presentar el programa financiero para 2026 y 2027 que el Gobierno no tiene intención de refinanciar los pagos al FMI. Bajo ese esquema, el aumento de las exportaciones energéticas adquiere una importancia estratégica para cubrir los compromisos externos sin depender exclusivamente de nuevo endeudamiento.

La generación de divisas del sector podría acompañar la reducción del saldo adeudado al organismo, que Bloomberg Línea proyecta en torno de u$s 32.000 millones para 2030, u$s 13.000 millones para 2032 y menos de u$s 1.000 millones hacia 2036.

La advertencia del FMI por la “enfermedad holandesa”

El Fondo también sigue de cerca los efectos macroeconómicos que podría provocar una entrada masiva de dólares provenientes de Vaca Muerta y de la minería.

En su último informe técnico sobre la Argentina, el organismo advirtió sobre la necesidad de mantener un tipo de cambio real competitivo y acelerar la acumulación de reservas para evitar los riesgos asociados a la denominada “enfermedad holandesa”.

El concepto describe el peligro de que una fuerte entrada de divisas vinculada con la explotación de recursos naturales provoque una apreciación del tipo de cambio y reduzca la competitividad de otros sectores productivos, especialmente aquellos que emplean una mayor cantidad de trabajadores.

La preocupación del Fondo no está vinculada, por lo tanto, con la capacidad de Vaca Muerta para generar dólares, sino con la forma en que esos recursos serán administrados. El desafío será aprovechar el incremento de las exportaciones energéticas sin perjudicar a la industria, las economías regionales y otras actividades transables.

Horacio Marín mostrará los proyectos de YPF

Durante la recorrida, Horacio Marín expondrá los principales proyectos de infraestructura destinados a ampliar la producción y las exportaciones.

Entre ellos se encuentra el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que permitirá transportar petróleo desde Neuquén hasta la costa de Río Negro para su posterior embarque a los mercados internacionales. YPF también impulsa Argentina LNG, el proyecto destinado a producir y exportar gas natural licuado.

La concreción de esas iniciativas será clave para superar los actuales límites de transporte y convertir el crecimiento productivo en un aumento sostenido de las exportaciones.

La presencia de Georgieva en Loma Campana permitirá al Gobierno y a YPF mostrar que Vaca Muerta dejó de ser solamente una promesa geológica. La formación ya produce petróleo, gas y dólares, aunque su potencial definitivo dependerá de nuevas inversiones, mayor infraestructura y estabilidad regulatoria.

En ese contexto, el encuentro entre la directora gerente del FMI y Horacio Marín tendrá un fuerte contenido económico y simbólico: la máxima autoridad del principal acreedor de la Argentina recorrerá el activo que el Gobierno presenta como una de las vías para generar las divisas necesarias para pagarle al propio organismo.

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