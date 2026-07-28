Georgieva, con el círculo rojo en una cena privada: preguntó sobre impuestos, sectores postergados y el fracaso de la convertibilidad

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo este lunes una cena reservada con una decena de los principales empresarios del círculo rojo, en el cierre de su primera jornada de actividades en Buenos Aires. El objetivo fue escuchar de primera mano las opiniones del sector privado sobre la marcha de la economía, los desafíos pendientes y las reformas estructurales que considera necesarias para consolidar la recuperación.

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El encuentro comenzó a las 20:00 en un salón privado del restaurante del Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta, luego de una agenda que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el Gabinete nacional, una conferencia de prensa y una actividad con estudiantes universitarios.

Los temas que se tocaron en la cena con los empresarios

Según fuentes cercanas a los asistentes a la reunión, Georgieva adoptó un perfil principalmente receptivo durante la cena. Tras un breve saludo inicial, promovió un intercambio con los empresarios para conocer cómo evalúan la situación económica, cuáles son los principales obstáculos para la actividad y qué sectores consideran que aún permanecen al margen de la recuperación.

"Estuvo muy amigable y nadie se jugó mucho a nada. En este tipo de cenas nadie se juega", resumió uno de los asistentes, en una frase citada por Clarín. Otro empresario señaló que la titular del FMI "preguntó cómo veíamos las cosas" y que el intercambio se desarrolló en un clima distendido, sin definiciones contundentes por parte de los invitados.

Uno de los temas que concentró el interés de Georgieva fue el sistema tributario argentino. De acuerdo con los asistentes, preguntó reiteradamente por la elevada carga impositiva y buscó comprender cómo afecta a la actividad privada. La consulta se produjo en momentos en que el Gobierno deberá avanzar en una reforma tributaria comprometida con el organismo, que en su último informe técnico recomendó revisar exenciones fiscales, ampliar la base del impuesto a las Ganancias y avanzar en modificaciones al Monotributo y al esquema de Ingresos Brutos.

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La directora gerente también retomó una preocupación que había planteado durante la conferencia de prensa ofrecida horas antes junto a Caputo: la necesidad de que el crecimiento económico alcance a los sectores que todavía muestran un desempeño rezagado, entre ellos la industria y la construcción. En ese marco, consultó a los empresarios cómo imaginan la reactivación de esas actividades y qué condiciones consideran necesarias para impulsar la inversión y el empleo.

Durante la conversación, Georgieva mencionó además la importancia de profundizar reformas orientadas a ampliar el crédito privado, desarrollar el mercado de capitales, avanzar con concesiones de infraestructura y sostener el proceso de desregulación económica.

Otro de los momentos destacados de la cena se produjo cuando la titular del FMI preguntó por las causas del colapso del régimen de convertibilidad. Según los participantes, los empresarios atribuyeron el desenlace, entre otros factores, a la devaluación de Brasil en 1999, el deterioro del contexto internacional y los desequilibrios macroeconómicos que desembocaron en la crisis de 2001.

Quiénes formaron parte de la reunión

Los empresarios que participaron del encuentro fueron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).

Por su parte, Georgieva estuvo acompañada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk; el subdirector de ese departamento, Luis Cubeddu; la jefa de misión para la Argentina, Joyce Wong; y el jefe de Gabinete del organismo, Andreas Bauer.

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La cena cerró una jornada en la que Georgieva reiteró su respaldo al programa económico del Gobierno argentino. Durante su conferencia de prensa sostuvo que el país atraviesa una posición macroeconómica "muy sólida", afirmó que no considera necesario un financiamiento adicional para 2027 si se mantiene el rumbo de las políticas actuales y subrayó que los próximos desafíos pasan por sostener la disciplina fiscal, fortalecer la estabilidad, atraer inversiones y generar empleo formal para que la recuperación alcance a un mayor número de sectores.

La visita de la directora gerente continuará este martes con un viaje a Vaca Muerta junto a Caputo, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y mantendrá encuentros con empresarios, representantes sindicales y trabajadores vinculados al desarrollo energético. El miércoles continuará su gira regional con una visita a Montevideo.

LT