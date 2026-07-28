Georgieva calificó de "tierna" la ley de Inocencia Fiscal y habló de los "dólares del colchón", en una charla con estudiantes

En el cierre de una intensa jornada de actividades oficiales en Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo un encuentro con estudiantes universitarios en el Palacio Libertad, donde combinó definiciones sobre la economía argentina con anécdotas personales, consejos para el desarrollo profesional y un tono distendido que incluyó bromas sobre la Ley de Inocencia Fiscal y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La exposición se desarrolló pocas horas después de las reuniones que la titular del organismo mantuvo con el presidente Javier Milei y con el equipo económico nacional, en el marco de su visita oficial al país. Durante más de una hora respondió preguntas de alumnos avanzados de Economía y de maestrías en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad de San Andrés (UdeSA), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata y otras casas de estudio. La moderación estuvo a cargo de la economista Lara López Calvo.

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Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando Georgieva se refirió al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno para incentivar que los argentinos exterioricen sus ahorros en moneda estadounidense y los incorporen al circuito formal. La economista calificó el nombre de la iniciativa como “cute” (“tierno”, en español) y enseguida lanzó una pregunta a los estudiantes: ”¿Cuántos de ustedes tienen dólares en el colchón?”.

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A partir de esa anécdota, Georgieva recordó que en Bulgaria, su país natal, durante años muchas personas también eligieron ahorrar en dólares por la falta de confianza en la moneda local. Con esa experiencia personal buscó establecer un paralelismo con la historia económica argentina y remarcó la importancia de recuperar la credibilidad para que esos recursos regresen al sistema financiero. El comentario se produjo mientras el Gobierno impulsa un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal destinado a ofrecer mayores garantías jurídicas a quienes decidan exteriorizar sus divisas.

La titular del FMI también dedicó parte de su exposición a analizar el escenario económico internacional. Advirtió sobre la incertidumbre generada por los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente, y las consecuencias que esos episodios pueden tener sobre la actividad global y los mercados financieros. En ese contexto, volvió a destacar los principales ejes del programa económico argentino, entre ellos el fortalecimiento de las reservas internacionales, el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación y de los índices de pobreza.

El ministro Luis Caputo tampoco quedó afuera del tono relajado que predominó durante la jornada. En uno de los pasajes de la charla, Georgieva hizo un comentario humorístico sobre su estatura para remarcar que, pese a ello, demuestra una gran fortaleza para afrontar los desafíos de su gestión al frente del Palacio de Hacienda.

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Las preguntas de los estudiantes también giraron en torno a la trayectoria profesional de la economista búlgara, las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera y el camino que la llevó a convertirse en la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional. En ese marco, recordó que comenzó estudiando en una universidad que llevaba el nombre de Karl Marx y que, con el paso de los años, terminó conduciendo una de las instituciones financieras más influyentes del mundo, una experiencia que utilizó para destacar el valor de la adaptación y del aprendizaje permanente.

Otro de los ejes de la conversación fue el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Georgieva sostuvo que cerca del 40% de los empleos experimentará transformaciones profundas por el avance de estas tecnologías y alentó a los jóvenes a prepararse para un escenario de cambios acelerados, manteniendo la autenticidad y desarrollando nuevas capacidades profesionales.

Además, hizo especial hincapié en el liderazgo femenino y en la necesidad de que más mujeres ocupen posiciones de decisión. Como ejemplo mencionó el reciente nombramiento de la economista argentina Silvana Tenreyro como consejera económica del FMI y directora de su Departamento de Investigación. Al referirse a esa designación, destacó que su experiencia y capacidad contribuirán a mantener al organismo “a la vanguardia” en materia de análisis económico y asesoramiento a los países miembros.

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Entre los asistentes también se encontraban integrantes del equipo económico nacional, entre ellos el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director de la autoridad monetaria, Martín Vauthier, quienes acompañaron la actividad desarrollada en el Palacio Libertad.

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