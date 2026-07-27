Vaca Muerta recibe a Kristalina Georgieva: lo importante es lo que no vemos

Añelo tiembla. No solo por los sismos que produce el fracking en la cuenca de Vaca Muerta, sino porque este martes llegará Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) acompañada por el ministro Luis Caputo para cerrar su recorrida por Argentina, país que, por lejos, es el mayor deudor individual del Fondo.

PERFIL se comunicó con dos diputados nacionales por la provincia de Neuquén. Mientras que una representante del gobernador Rolando Figueroa aseguró que le “parece fantástico que conozcan, que se instruyan, que conozcan qué está haciendo el Gobierno de Neuquén”, un funcionario opositor advirtió: “Lo importante es lo que no vemos”.

Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, brindó una entrevista a Modo Fontevecchia este lunes en la que definió la visita de Georgieva como “de relaciones públicas con un cliente” y “de apoyo a Milei” y no “de negociación”. A hoy, la deuda de Argentina con el FMI asciende a unos 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a unos 57.753 millones de dólares.

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Al ser consultada por la visita de la directora del organismo, Karina Maureira, diputada nacional de La Neuquinidad, aclaró que ella “opina poco de todo esto”, pero remarcó que la administración de Figueroa “trabaja para que Neuquén esté bien. Para eso trabajamos todos los días, somos coherentes”, y se mostró satisfecha con que una líder internacional visite la próspera cuenca patagónica.

Por su parte, Pablo Todero, de Unión por la Patria, advirtió que lo relevante no es la visita formal de Georgieva, sino “lo que no nos dicen, lo que le dicen al Gobierno por atrás: qué tiene que hacer con los condicionamientos del FMI para seguir bajándole subsidios a la energía, lo que le dicen sobre los jubilados y pensionados, con la reforma previsional. Lo importante es eso, no lo que digan o dónde vaya a pasear. Georgieva viene a tratar de garantizar el pago de lo que prestaron”.

“El Gobierno nacional tiene que mostrarle algo a Georgieva. Pero es una visita institucional, nada cambia ni se va a modificar porque venga o no venga y vaya a Vaca Muerta. Lo único que va a ver es lo que se está haciendo, que el Gobierno nacional lo muestra como algo de ellos, pero que nada ha hecho, absolutamente nada. El otro día tuvimos una reunión en la comisión de Energía donde las empresas petroleras nos mostraron los gráficos de proyección y es exactamente lo mismo que tenían en 2021. O sea, no ha cambiado absolutamente nada”, aseguró Todero a PERFIL.

Y disparó: “Estuviese el payaso de Milei o el payaso Plin Plin, daba lo mismo el Gobierno nacional. Vaca Muerta iba a producir exactamente lo mismo. Las empresas, las inversiones las estaban haciendo. La proyección es la misma. Con lo cual está claro que Milei quiere mostrar algo que está funcionando y por supuesto la traen a esto”.

Georgieva pasará el día en Loma Campana, operada por YPF y Chevron Argentina. Se espera que se muestre con trabajadores, representantes de los sindicatos y empresarios del sector. La jefa del FMI, en conferencia conjunta con Luis Caputo, este lunes celebró: “La Argentina tiene una ventaja con la seguridad energética, en un mundo de avance tecnológico e inteligencia artificial eso es clave”.

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