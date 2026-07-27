La pregunta de PERFIL a Kristalina Georgieva sobre las elecciones de 2027 y un eventual nuevo desembolso del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a Buenos Aires en una visita oficial y mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Caputo. A lo largo de la reunión y durante una conferencia de prensa fue consultada por PERFIL sobre el riesgo electoral en 2027, la posibilidad de un nuevo financiamiento para la Argentina y el regreso a los mercados internacionales.

A cargo de la periodista acreditada de PERFIL, Eugenia Muzio, la pregunta puso foco en que el último Staff Report del FMI menciona un eventual riesgo electoral de cara a 2027, un año en el que la Argentina deberá afrontar más de 20 mil millones de dólares en vencimientos de deuda en moneda extranjera.

De este modo, Muzio preguntó si el organismo evaluaba otorgar nuevos fondos frescos para afrontar ese escenario y si veía posible que el país pudiera volver a financiarse en los mercados internacionales antes de fin de año o antes de las próximas elecciones presidenciales.

Georgieva evitó anticipar un nuevo desembolso del Fondo y centró su respuesta en la necesidad de sostener las políticas económicas actuales para enfrentar los riesgos políticos y externos: "Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse", afirmó.

La directora gerente explicó que la mejor forma de atravesar los períodos de incertidumbre consiste en fortalecer las políticas económicas y construir "amortiguadores" (buffers) que permitan absorber eventuales shocks internacionales.

Ministerio de Economía de la Nación, donde Kristalina Georgieva y Luis Caputo encabezaron una conferencia de prensa

Luis Caputo y Kristalina Georgieva brindan conferencia de prensa desde el ministerio de Economía

"Los países no pueden predecir lo que es posible que pase o no, pero sí tienen control sobre las políticas nacionales, las políticas fuertes que brinden confianza a las personas en el país y también a la comunidad internacional", sostuvo.

Así, destacó que el FMI observa una "completa alineación" entre sus recomendaciones y la estrategia económica del Gobierno, especialmente en materia de disciplina fiscal y fortalecimiento de las reservas internacionales.

Durante su respuesta, Georgieva también dejó un mensaje sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos financieros. "No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar", aseguró.

El presidente Javier Milei, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo

Acto seguido, dirigió unas palabras al presidente del Banco Central, presente en la conferencia. "Sigan comprando, sigan comprando", dijo en referencia a la necesidad de continuar acumulando reservas internacionales.

MV/MSS