Bono AO29: por qué el mercado apuesta a un título que vence después de las elecciones de 2027

El Gobierno nacional consiguió una positiva recepción del bono AO29, un título que vence dos años después de las elecciones presidenciales de 2027 y que se convirtió en una de las principales herramientas para captar dólares en el mercado local. Para Eugenia Muzio, el resultado sorprendió por el contexto político y financiero. "El 2027 es electoral y todo lo que tenga que ver con el año que viene va a estar teñido de esa condición", afirmó.

La especialista explicó que este instrumento forma parte del programa financiero del Gobierno y tiene como objetivo obtener financiamiento en dólares dentro del mercado doméstico. A pesar de la incertidumbre sobre quién gobernará el país después de 2027, destacó que "sorprendentemente tuvo muy buena recepción", tanto en las licitaciones realizadas como en el interés despertado entre los inversores.

Los bancos lideran la demanda del AO29

Según Muzio, los principales compradores del bono AO29 fueron las entidades financieras. "Los bancos son quienes mayoritariamente se adjudicaron este bono y lo compraron", precisó.

La periodista explicó que detrás del atractivo del AO29 existe una oportunidad de rentabilidad basada en la diferencia entre el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Esa estrategia permite obtener un rendimiento adicional estimado entre el 3% y el 4%, motivo por el cual el Gobierno considera que podrá avanzar con su objetivo de emitir hasta US$2.000 millones dentro de este esquema.

Además, sostuvo que el Ejecutivo aprovecha la existencia de esa demanda para sostener su estrategia financiera sin recurrir a un mayor costo de endeudamiento.

Confianza del mercado y estrategia para reducir el riesgo país

Muzio también señaló que el Gobierno utiliza el éxito de estas colocaciones como una señal de respaldo del mercado. "El hecho de poder adjudicar y colocar en cada licitación un número alto... hace que nosotros, por ejemplo, en los diarios titulemos: el Ministerio de Economía pasó el test del mercado", explicó.

En ese sentido, consideró que la buena aceptación del bono fortalece la confianza de los inversores y contribuye al objetivo oficial de reducir el riesgo país. "El Gobierno también tiene una manera de ir subiendo la confianza con el objetivo de ir bajando el riesgo país", concluyó, al señalar que ese proceso resulta clave para sostener el programa económico y mejorar las condiciones de financiamiento de la Argentina.