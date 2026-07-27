Georgieva llega para negociar y la CTA y la UTEP la esperan con un "comité de recepción" en la calle

Las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, realizarán una concentración en el Ministerio de Economía, este lunes a las 14hs. La actividad es en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la visita al país de su directora, Kristalina Georgieva, a la Argentina.

Kristalina Georgieva tiene previsto reunirse con Milei, con el equipo económico y con “otros actores relevantes, incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental”, según informaron en el FMI, aunque sin dar precisiones.

“Apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del BCRA. Dicha reforma reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo, clarificaría su mandato, mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno”, señaló Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington el 9 de julio pasado.



Semanas atrás, las dos CTA y la CGT acordaron unificar acciones y llevar adelante un plan de lucha conjunto en rechazo a las medidas económicas y de ajuste que lleva adelante la gesión de Javier Milei. El rechazo a los acuerdos con el FMI se fundamenta en que las condiciones impuestas por el organismo generan mayor pobreza, ajustes fiscales, destrucción del poder adquisitivo y precarización laboral.

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Cambios en la Carta Orgánica del BCRA: pura ortodoxia y más capitalismo

Tanto para las centrales sindicales como para los movimientos sociales, el organismo norteamericano actúa como un co-gobernante que prioriza los intereses financieros internacionales por encima del bienestar social y el desarrollo soberano de nuestro país. Asimismo, denuncian que las metas fiscales del FMI establecen "techos a las paritarias" y hacen que los salarios de los trabajadores y los haberes jubilatorios queden "muy por debajo de la inflación".

Además, quienes encabezan estas organizaciones manifiestan que el Fondo exige al Gobierno la reducción del gasto público, lo que está vinculado a los aumentos significativos en las tarifas de servicios públicos y transporte.

Al mismo tiempo, desestiman todo tipo de fórmulas de movilidad o exigencia del organismo internacional que implique una merma en los haberes de la seguridad social y rechazan tanto los despidos en el sector público como la eliminación de programas de asistencia social para cumplir el déficit cero.



En ese contexto, se oponen a las reformas que flexibilizan o suspenden los derechos laborales ya adquiridos, bajo la excusa de la "modernización" y cuestionan las auditorías trimestrales, con el argumento de que subordinan el Congreso Nacional y las políticas internas a las directivas de Washington.



Sostienen, además, que los préstamos otorgados, como el crédito del año 2018 o las posteriores refinanciaciones, no se tradujeron en desarrollo productivo, sino en fuga de capitales y calificaron la deuda como una "carga impagable a expensas de la pobreza popular".



El pasado 22 de julio, las dos CTA junto con la CGT se unieron a la marcha de los jubilados, frente al Congreso, y acordaron participar de la tradicional movilización de San Cayetano, el próximo 7 de agosto, mientras planean avanzar con nuevas medidas de fuerza o un posible paro general.

RM/fl