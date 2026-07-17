Criar un hijo costó casi $700.000 en junio del 2026, según el INDEC

Los hogares argentinos necesitaron entre $529.539 y $678.308 en junio del 2026 para cubrir los gastos de un niño según su edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Una familia necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre en junio, según el INDEC

Según la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) publicada por el organismo estadístico, el costo de criar a un menor de 1 año se ubicó en los $529.539. De ello, $173.468 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $356.071 restantes fueron gastos del cuidado.

Crédito: INDEC

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $630.926. Ese número estuvo compuesto por $223.988 en bienes y servicios y $406.938 en cuidados.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $539.612, compuesta de $285.275 en costos de bienes y servicios y $254.337 en costos de cuidado.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $678.308, el más alto: $353.885 en gastos de bienes y servicios y $324.423 en gastos de cuidados.

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Cómo se determina los costos que mide INDEC

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En el caso del cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Una familia necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre en junio

Una familia de cuatro integrantes en junio necesitó $1.531.473 para no ser pobre y $689.853 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El incremento mensual de la CBT fue del 2,2% y el de la CBA fue del 1,3% mientras que la inflación marcó 1,9%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y de 35,7%, respectivamente, ubicándose por encima de la inflación (33,5%).

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La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

GZ