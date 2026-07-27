"Kristalina vino a decir que la motosierra no se acabó", el análisis de Hernán Letcher en "QR!" sobre la visita de la titular del FMI

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina dejó múltiples interpretaciones políticas y económicas. En el programa "QR!", que se emite por Canal E, el economista Hernán Letcher analizó los principales mensajes de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que sus declaraciones incluyeron advertencias al Gobierno de Javier Milei sobre el rumbo del programa económico.

Para el panelista, el respaldo público de Georgieva al plan oficial estuvo acompañado por una serie de condicionamientos que, según interpretó, apuntan a profundizar el ajuste fiscal, mejorar la acumulación de reservas y avanzar con las reformas comprometidas con el organismo. "Kristalina vino a decir: 'La motosierra no solo no se acabó'. Lo primero que hizo fue advertir que la meta fiscal no puede volver a incumplirse", resumió Letcher durante el programa.

El mensaje detrás del respaldo al superávit

Uno de los primeros puntos abordados por el economista fue la referencia de Georgieva al superávit fiscal. Aunque la titular del FMI destacó la fortaleza de las cuentas públicas argentinas, Letcher sostuvo que el contexto obliga a leer ese respaldo con otra perspectiva.

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Según explicó, los últimos datos fiscales muestran que en junio la Argentina quedó por debajo de la meta acordada con el Fondo, algo que, de acuerdo con su análisis, no había ocurrido desde el inicio de la gestión libertaria. "El mensaje fue claro: el incumplimiento puede tolerarse una vez, pero no puede repetirse", interpretó.

Además, remarcó que las proyecciones para la segunda mitad del año complican el cumplimiento de los objetivos, ya que históricamente el gasto público suele acelerarse durante ese período.

Reservas, deuda y un pedido para volver a los mercados

Otro de los ejes del análisis estuvo centrado en la acumulación de reservas del Banco Central, uno de los aspectos que Georgieva destacó durante su exposición.

Para Letcher, el verdadero mensaje no fue el reconocimiento por las compras de divisas, sino la necesidad de que la Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales. "El Fondo le está diciendo al Gobierno que deje de depender exclusivamente del FMI y consiga financiamiento privado", sostuvo.

El economista señaló que existe una diferencia entre las proyecciones del organismo y el programa financiero presentado por el Ejecutivo. Mientras el FMI contempla nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional durante los próximos años, el Gobierno no proyecta emisiones de ese tipo en el corto plazo.

Según explicó, esa diferencia revela una preocupación del organismo por la capacidad futura de pago de la Argentina y por la concentración de la deuda en un único acreedor.

Energía, minería y una economía con poco crecimiento en otros sectores

Durante el programa también se analizó otro de los conceptos expuestos por Georgieva: el crecimiento impulsado por el petróleo, el gas, la minería y el agro.

Para Letcher, la directora del FMI reconoció implícitamente que esos sectores son hoy los únicos motores de la actividad económica.

Aunque consideró que Georgieva planteó esa situación como algo transitorio, el economista sostuvo que no existen señales que indiquen un cambio de tendencia y advirtió que la industria continúa sin mostrar una recuperación sostenida.

Empleo y reformas estructurales

El panelista también hizo foco en otro tramo del discurso de la titular del FMI, cuando habló sobre la necesidad de generar empleo y ampliar los beneficios del crecimiento económico.

A su entender, Georgieva evitó explicar qué medidas concretas deberían implementarse para alcanzar ese objetivo y optó por un mensaje general, sin cuestionar abiertamente la estrategia económica del Gobierno.

En ese contexto, Letcher recordó que el acuerdo firmado con el Fondo contempla reformas estructurales que todavía están pendientes.

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Entre ellas mencionó la reforma tributaria prevista para este año y la reforma previsional comprometida para 2027. Según explicó, el propio acuerdo propone ampliar la cantidad de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y revisar el régimen del monotributo como parte del proceso de consolidación fiscal.

Para el economista, todas esas definiciones permiten interpretar que la conferencia de Georgieva dejó mucho más que un respaldo político al Gobierno. En su visión, el FMI también aprovechó la visita para marcar los desafíos que la administración de Javier Milei deberá afrontar en los próximos meses para sostener el programa acordado.

LB