El Banco Central compró U$ 27 millones en el marco de los elogios de Georgieva por la acumulación de reservas

En una jornada donde la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió la política de compras de reservas por parte del Banco Central, éste adquirió US$ 27 millones en el mercado de cambios.

De esta manera, las reservas brutas suman US$ 49.165 millones, mientras que las reservas netas se ubican en US$ 11.658 millones, según el economista Federico Machado.

En lo que va de julio, la autoridad monetaria acumula US$ 1.963 millones por compras promedio de US$ 115 millones diarias. En lo que va del año suman US$ 13.128 millones.

En su visita a la Argentina, Georgieva elogió la marcha del plan económico del gobierno de Javier Milei: “Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del gobierno. También el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino”.

La pregunta de PERFIL a Kristalina Georgieva sobre las elecciones de 2027 y un eventual nuevo desembolso del FMI

La titular del FMI señaló que los indicadores muestran “una escena más saludable” por el superávit primario, el proceso de desinflación y la acumulación de reservas”.

En ese sentido destacó que “la razón por la que no estoy preocupada por la posición externa ha sido consistentemente el Banco Central, desde el comienzo hasta el día de hoy. Esto ha superado la meta del programa y anticipamos que va a fortalecer las reservas de acá en adelante. La confianza del mercado ha regresado”.

Más ingresos de dólares del campo

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que los envíos del sector agroindustrial generaron US$ 26.978 millones, lo que representa un incremento de US$ 3.984 millones (+17,3%) en comparación con el mismo período de 2025.

En junio las exportaciones alcanzaron los US$ 4.939 millones, superando en US$ 733 millones (+17,4%) lo registrado en junio del año previo.

Los complejos que más aportaron al crecimiento del saldo exportador fueron Girasol, Carne + Cuero Vacuno y Trigo.

En el semestre, lideraron la expansión los sectores Porcinos (+130%), Girasol (+128,5%), Legumbres (+118%) y Algodonero (+85%). Por otra parte, los sectores Avícola (-38%), Arrocero (-21%) y Manisero (-3%) amortiguaron la tendencia general al alza.

El dólar tras las declaraciones de Ravier

La jornada de este lunes 27 de julio estaba marcada por la expectativa de a cuánto cotizaría el dólar, luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, declarara que el precio del dólar podría subir hasta $1.800 en los próximos meses.

El precio del dólar oficial cerró a $1.470 y $1.520 para la compra y venta respectivamente, sin cambios con respecto a la jornada anterior.

Por su parte, el dólar mayorista terminó la primera jornada de la semana en $1.488 y $1.497, los mismos valores del cierre del viernes 24 de julio.

En cuanto al dólar blue, tuvo un incremento de 0,98%, cerrando a $1.540 y $1.560 en las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

El viernes, el vocero presidencial había declarado que “no veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o $1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”.

Al respecto, el presidente Javier Milei señaló que “el dólar es algo que se adelanta, pero lo que pierde valor es en realidad el dinero que vos emitís de más. El origen de eso es el déficit fiscal, no lo que pase en el sector externo que puede ser marginal”.