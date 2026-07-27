Claudio Loser sobre la visita del FMI: "Creo que hay una firme visión en el Fondo de que no hay que prestar más"

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina despertó expectativas sobre el futuro de la relación entre el organismo y el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde el propio Fondo consideran que el viaje tiene un fuerte contenido institucional y no implica una renegociación del programa vigente.

En diálogo con Canal E, Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, sostuvo que la agenda de Georgieva apunta a respaldar la marcha del programa económico y descartó la posibilidad de que el organismo avance en un nuevo esquema de asistencia financiera para la Argentina.

Un respaldo político más que una negociación

En diálogo con Canal E, Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que la visita de Kristalina Georgieva responde principalmente a un respaldo institucional al Gobierno y descartó la posibilidad de un nuevo programa de asistencia financiera.

"La visita de Georgieva, a mi juicio, es de relaciones públicas y en apoyo al presidente Milei", aseguró el exfuncionario del FMI, al remarcar que este tipo de recorridas no tienen como objetivo negociar condiciones del programa vigente.

Según explicó, "los directores gerentes del FMI, cuando van a países, van más como jefes de Estado que como negociadores", ya que las discusiones técnicas quedan en manos de las misiones del organismo.

En ese sentido, Loser consideró que durante la agenda oficial podrían abordarse cuestiones vinculadas a reformas estructurales o políticas sociales, aunque descartó anuncios de peso. "Fundamentalmente lo veo como de apoyo", enfatizó.

Además, destacó el valor simbólico de la visita de Georgieva a Vaca Muerta, al señalar que "muestra la importancia que es conocer lo que pasa en el país" y proyecta una imagen positiva de la Argentina hacia el exterior.

El FMI descarta un nuevo programa

Respecto de un eventual nuevo financiamiento, coincidió con la postura expresada por la titular del FMI y afirmó que el organismo mantiene una posición prudente frente a nuevos préstamos.

"Yo creo que hay una firme visión en el Fondo de que no hay que prestar más", sostuvo Loser. No obstante, aclaró que el acuerdo vigente continuará con los desembolsos previstos. "Hasta el año que viene, dentro del acuerdo extendido, hay desembolsos adicionales importantes, cinco o seis mil millones de dólares", explicó.

El economista argumentó que la posibilidad de que la Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales reduce la necesidad de un nuevo rescate financiero. "El Fondo va a hacer bastante remiso. No va a querer entrar en un nuevo programa", afirmó.

Incluso, dejó una definición categórica sobre el mediano plazo: "No creo que haya de ninguna manera un programa nuevo después del año 27".

Finalmente, consultado sobre el impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos, estimó que podrían modificar el equilibrio político interno, aunque descartó consecuencias relevantes para la relación entre Washington y Buenos Aires. "No creo que haya una reacción negativa respecto de la Argentina", concluyó.