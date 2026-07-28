"Sigan comprando, sigan comprando", dijo, entre risas, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a modo de chiste y respuesta, al titular del Banco Central, Santiago Bausili, en referencia a los USD 13.000 millones que consiguió la autoridad monetaria. Un tono que mantuvo durante toda la conferencia de prensa que hizo junto a un serio Luis Caputo en el Ministerio de Economía y que terminó con una arenga: “El pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?”.

La número uno de la entidad multilateral de crédito paseó por el centro de Buenos Aires con aires presidenciales. Estuvo sentada en la mesa política ampliada, con toda su comitiva, dirigiendo la conversación reservada a los funcionarios más importantes de un Gobierno que ya habla de reelección y la economista búlgara, entre líneas, también.

“Cuando me convertí en Directora Gerente, en mi primera semana en el puesto, la primera reunión que tuve fue sobre Argentina, el 29 de octubre de 2019. En ese momento la pregunta que nos hacíamos era si Argentina podía mantenerse a la altura de poder sostener el servicio de su deuda. Y esta no es la pregunta que tenemos que hacernos hoy”, planteó la titular del Fondo y retrucó: “Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del gobierno. También el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino”

El horizonte 2027 y el "modelo búlgaro"

En el microcine del Palacio de Hacienda contestó, alegre, las preguntas de acreditados y aseguró que Argentina no necesitará nuevo financiamiento de cara al 2027 aun cuando el propio Staff Report advirtió, con “eventuales riesgos políticos” mediante. Un espaldarazo: la confianza en el programa que armó el equipo económico junto con la entidad en Washington deberá tener los suficientes “amortiguadores fuertes” para sortear el estrés financiero de un típico año electoral, que altera de menor a mayor la volatilidad, pero con el apoyo de Estados Unidos garantizado.

Ponen en duda la intención de la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta: "Lo importante es lo que no dicen"

Mencionó también que la situación Argentina se parece a la de su lugar natal, Bulgaria y su transformación económica en 1990. De una hiperinflación a pertenecer a la Unión Europea y unirse al patrón Euro, buscó establecer un paralelo entre aquel proceso y el ajuste que atraviesa la Argentina bajo el programa acordado con el organismo multilateral. Así, aunque señalando que a la bonanza de los sectores que otorgan dólares le falta el “cómo” se reparte la nueva riqueza en la microeconomía, más que respaldó, apoyó el rumbo. Dejó también preguntas sin respuesta: cuándo cree que el Gobierno finalmente dará el paso de salir a los mercados internacionales; si el Fondo insistirá con la eliminación del monotributo y si la edad jubilatoria debería bajar.

Contraste en las calles y la agenda paralela

Sonriendo e incluso luego de que Caputo recordara que en su reencuentro -es decir, con el extrader de Wall Street como jefe del Palacio de Hacienda, en su segunda vuelta en la función pública tras el período Cambiemos- la búlgara le señaló que ahora tiene “más canas”, cruzó a la Casa Rosada. En los pocos metros que separan un edificio oficial de otro, la economista se cruzó con dos situaciones. Los trabajadores de Economía habían empapelado los pasillos de Balcarce e Yrigoyen con carteles que decían: “Fuera Georgieva de Argentina. Abajo el plan económico del FMI. Basta de políticas cómplices de la usura internacional”. Por otro lado, las organizaciones sociales montaron una concentración y manifestación frente al edificio de gobierno.

Un clima social que el Fondo cree tener de primera mano este martes cuando se reunirá con sindicalistas, pymes y trabajadores de Vaca Muerta, en la recorrida junto al presidente de YPF, Horacio Marin, por Loma Campana, en la tierra de oro negro prometida. Tal como contó PERFIL, el Fondo estuvo ya tanteando las garantías de pago, más allá de los billetes comprados por el Central, con empresarios del agro, antes de ver la promesa de la formación neuquina.

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También buscó captar la atmósfera de los negocios, la economía del sector privado y quizás, el ambiente electoral. Por la noche, Georgieva cenó con un grupo reducido de empresarios, la gran mayoría, vinculados con EE.UU. como miembros de la Amcham o el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, quien tiene un vínculo fuerte con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Elogios y guiños a la desregulación

Georgieva viaja acompañada de Caputo, a quien, según consignaron Clarín y La Nación, le hizo un chiste más por la tarde, cuando estuvo en el Palacio Libertad frente a alumnos de Ciencias Económicas de la UBA, la Universidad de San Andrés, la Universidad Di Tella y la Universidad Nacional de La Plata: lo llamó “pequeño, pero muy fuerte". En cambio al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo elogió dos veces: en la conferencia de prensa y en el acto posterior. “Es miembro de nuestro grupo de asesoramiento sobre crecimiento y emprendedurismo. Estuvo en Washington hace poco y hablamos de algunas paletas que se ponen en los zapatos de algunas empresas de Argentina, cuáles son los obstáculos que están en muchas de las áreas, y que se acumulan a lo largo de muchos años. Cómo se pueden, quizás, eliminar”, describió.

Tras concluir su agenda formal en el país , la directora gerente y su comitiva emprenderán un viaje al otro lado del Río de la Plata a Uruguay. De vuelta en Washington, el equipo técnico del FMI empezará a armar la revisión de los próximos meses y traducir los encuentros mantenidos en Buenos Aires en las metas formales que regirán la próxima etapa del programa vigente.

AM