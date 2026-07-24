Metrogas: Edenor presentó una oferta para adquirir el 70% de las acciones de YPF

Edenor confirmó que presentó una oferta para adquirir el 70% de las acciones de Metrogas que actualmente controla YPF, en una operación que podría redefinir el mapa de los servicios públicos en Argentina. La empresa comunicó la decisión a la Bolsa de Buenos Aires, donde informó que participa del proceso competitivo abierto por la petrolera para desprenderse de su participación mayoritaria en la principal distribuidora de gas natural del país.

La propuesta fue presentada en conjunto con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta de Edenor e integrante del grupo Integra Capital, el holding fundado por el empresario José Luis Manzano. El conglomerado ya posee presencia en Metrogas a través de Integra Gas Distribution, que controla una participación minoritaria en la compañía.

La oferta de Edenor para quedarse con Metrogas

No obstante, Edenor aclaró que el proceso aún se encuentra en etapa de evaluación y advirtió que no existe certeza de que la oferta sea aceptada ni de que la operación llegue a concretarse, ya que YPF continúa analizando las distintas propuestas recibidas.

La compañía explicó que, de avanzar la adquisición, la compra de Metrogas le permitiría diversificar sus negocios más allá de la distribución eléctrica, incorporándose al mercado del gas natural y generando sinergias entre ambos servicios regulados.

Actualmente, Edenor presta el servicio de distribución de electricidad en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano bonaerense. La incorporación de Metrogas fortalecería su presencia en el sector energético y ampliaría significativamente su cartera de clientes.

Quiénes compiten por el control de la principal distribuidora de gas

El interés por Metrogas despertó una fuerte competencia entre empresas del sector. De acuerdo con versiones publicadas por medios locales, además de la oferta de Edenor y Andina PLC, también presentaron propuestas Central Puerto junto con Ecogas, MSU Energy, Grupo Pierri y Litoral Gas.

Fundada en 1992, Metrogas es la mayor distribuidora de gas natural de Argentina y la tercera de Sudamérica. La empresa abastece a 2,25 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y en once municipios del conurbano bonaerense, consolidándose como un actor estratégico dentro del sistema energético nacional.

En la actualidad, además de la participación mayoritaria de YPF, el capital accionario de Metrogas está integrado por Integra Gas Distribution, con el 9,23%; la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el 8,13%; mientras que el 12,64% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

Según el último balance disponible al 31 de marzo, Metrogas registró un patrimonio neto de 1 billón de pesos, activos por 1,5 billones de pesos y pasivos por 442.052 millones de pesos, cifras que reflejan la magnitud de una compañía considerada estratégica para el abastecimiento de gas natural en Argentina.