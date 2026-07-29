Milei quedó en "off side" después del Mundial, y para una consultora ya está detrás de Kicillof

Si esta semana se votara para elegir presidente, Javier Milei quedaría en off side y podría ganar el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. La aprobación de la gestión también retrocedió del 28% al 22% intermensual, contra un 75% de desaprobación. Todo se focaliza en el estado de ánimo social.

Según el relevamiento de la consultora Delfos, un 83% de los encuestados asocia la situación del país a sentimientos negativos como preocupación (26%), enojo (21%) y tristeza (20%) frente a apenas 17% de sentimientos positivos.

El informe atribuye buena parte del deterioro al efecto residual del caso Adorni, que para los más de 500 casos afectó al gobierno más allá del episodio puntual, al vincularlo con corrupción y debilitar su discurso "anti-casta". Según el documento, ese hecho coincidió con la vacancia de la vocería y la jefatura de Gabinete, lo que llevó la percepción de "país sin rumbo" a un promedio del 43% entre mayo y julio.

Se registró un derrumbe paralelo en las expectativas: solo 20% de los consultados cree que el presidente mejorará la situación del país, frente a un 75% que opina lo contrario, el saldo desfavorable más amplio de toda la serie. La confianza en Milei, medida en una escala del 1 al 10, promedia 2,89 puntos, con el 67% calificándolo con la nota mínima.

El fin del aguante

El indicador de "aguante" a la gestión también cayó a su mínimo histórico: 22%, contra un 76% entre desilusionados y quienes nunca tuvieron expectativas en el mandatario.

Según Delfos, la situación económica personal continúa siendo el principal factor de malestar. El 56% calificó su situación actual como mala, un pico en la serie, y un 70% señaló que sus ingresos no le alcanzan, con un salto de 10 puntos en un mes.

En ese marco, el 70% de los consultados no cree que el presidente logre reducir aún más la inflación, y solo 21% considera que los sacrificios económicos actuales valdrán la pena para una mejora futura, seis puntos menos que en junio.

Cristina mejor que el león

A diferencia del deterioro en las variables de gestión, el informe no detectó variaciones significativas en la imagen de otras figuras políticas. Cristina Fernández de Kirchner registra 37% de imagen positiva y 53% de negativa, niveles similares a los de Patricia Bullrich (37% y 54%). Axel Kicillof se mantiene como el dirigente peronista mejor posicionado, con 41% de imagen positiva y 49% de negativa.

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Pese al deterioro de las variables estructurales, la intención de voto no mostró variaciones bruscas en el mes. En el escenario que incluye a todos los candidatos posibles, Kicillof lidera con 32,9%, seguido por Milei con 30,3%, Myriam Bregman con 9% y Mauricio Macri con 6%.

De cara a un eventual ballotage entre Kicillof y Milei, el gobernador bonaerense amplía la ventaja a 48% contra 36,2%, un margen de casi 12 puntos. El informe recuerda que Sergio Massa había obtenido 44,4% en el ballotage de 2023, por lo que Kicillof estaría mejorando ese caudal en 3,6 puntos, aunque todavía sin superar el umbral del 50%.