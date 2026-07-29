El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 29 de julio

Este miércoles 29 de julio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.520 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.470.
- - Venta: $1.520.
Dólar Blue
- - Compra: $1.554
- - Venta: $1.586.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.532,08 para la compra, y $1.533,86 para la venta.
Este miércoles 29 de julio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.470.
- - Venta: $1.530.
ICBC
- - Compra: $1.460.
- - Venta: $1.520.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.