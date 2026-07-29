Instituto-Platense: se implementa el Sistema de Estacionamiento Medido en Alta Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que durante el encuentro entre Instituto y Platense, que se disputará este miércoles 29 de julio en el estadio Monumental Presidente Perón, implementará el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido.

La medida se aplicará en el marco de la Ordenanza N.° 13.645 y regirá desde las 19.30 de este miércoles hasta la 1.30 del jueves, en el sector delimitado en el mapa adjunto.

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Estacionamiento Medido en Instituto

El operativo estará a cargo de la Cooperativa de Trabajo Movimiento de Trabajadores Naranjitas Limitada (MTN) y abarcará el cuadrante interno comprendido por las calles Nicolás Avellaneda, Emilio Castelar, Juan B. Justo y Luis de Góngora. Este polígono será el mismo para los eventos deportivos y culturales. En las calles que se encuentran fuera de ese perímetro, el estacionamiento será libre y gratuito.

Durante este operativo se permitirá el estacionamiento a 45° en los siguientes sectores:

Calzada norte de Bartolomé Argensola, entre Juan B. Justo y Lavalleja.

Calzada oeste de Tucumán, entre Luis de Góngora y Calderón de la Barca.

Calzada norte de Francisco de Quevedo, entre Lavalleja y Urquiza.

Además el municipio recordó que está prohibido estacionar sobre la avenida Juan B. Justo y en las paradas de colectivos. El incumplimiento de esta normativa implicará la remoción del vehículo.

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Cuál es la tarifa del estacionamiento medido

La tarifa será de $2.250 por hora, equivalente al valor de un litro de nafta premium de YPF, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

El único medio de pago habilitado es el sistema oficial digital. La aplicación se encuentra como «SEMM Cba» y se puede descargar tanto para dispositivos Android como para móviles con sistema IOs.

No está permitido el cobro en efectivo por estacionamiento o por el cuidado de vehículos en la vía pública. Ante situaciones de extorsión o la detección de cobros indebidos, se solicita comunicarse de inmediato al 911.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la seguridad de los asistentes, la Policía Municipal de Tránsito llevará adelante un operativo conjunto con la Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia. Mientras la primera tendrá a su cargo el ordenamiento de la circulación vehicular, las otras fuerzas desarrollarán tareas de prevención y seguridad tanto en el entorno del estadio como en la vía pública, cierra un comunicado oficial.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.