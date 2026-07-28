Córdoba ya asistió a más de 2.200 personas en situación de calle: "El perfil cambió, hoy encontramos familias y personas con ingresos"

La Municipalidad de Córdoba alertó sobre un fuerte crecimiento de la demanda del Programa de Acompañamiento Integral para Personas en Situación de Calle. Según informaron desde la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, en lo que va de 2026 ya fueron asistidas 2.240 personas y los casos registrados representan el 70% del total de todo 2025, una tendencia que anticipa un nuevo récord anual.

Desde el municipio señalaron que el fenómeno ya no responde únicamente a personas con consumos problemáticos o problemas de salud mental, sino que cada vez involucra más a familias, jubilados y trabajadores que, pese a tener ingresos, no logran afrontar el costo de un alquiler y terminan en situación de calle.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, la subsecretaria de Emergencia e Intervención Social, Mariana del Campo, explicó que el programa funciona desde 2020 y que el crecimiento de la demanda refleja un cambio en la realidad social de la ciudad. "En lo que va del año ya hemos asistido y acompañado a 2.240 personas. Solamente en junio se asistieron más de 300 y eso nos hace repensar cuáles son los perfiles de las personas que encontramos en situación de calle", sostuvo.

La funcionaria señaló que, además de los casos históricamente asociados a la ruptura de vínculos familiares y al consumo problemático, hoy aparecen nuevas situaciones vinculadas directamente al contexto económico. "Hoy encontramos como emergente que la situación socioeconómica arroja a la vía pública a familias incluso, y personas que tienen un ingreso informal y, en algunos casos, formal, porque tienen pensiones y demás, y que no están pudiendo costear los gastos mínimos del nivel de vida", explicó.

Del Campo precisó que, a mediados de julio, la cantidad de personas asistidas ya equivalía a más del 70% de todo el universo atendido durante el año pasado. "Desde que se creó el programa al día de hoy tenemos un 500% de crecimiento en la demanda", remarcó.

La subsecretaria explicó que el programa funciona los 365 días del año con guardias permanentes durante las 24 horas y que intensifica su trabajo tanto en invierno como durante las olas de calor. Además, destacó que el ingreso al dispositivo es voluntario y que cada caso recibe un abordaje interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y operadores territoriales.

Más familias asistidas

Otro de los cambios detectados durante este año es el incremento de grupos familiares que requieren asistencia. Según indicó Del Campo, ya fueron atendidas 24 familias y cinco continúan bajo el programa.

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"Este incremento está directamente asociado al contexto socioeconómico. Si no existieran las acciones preventivas que realiza el municipio ante situaciones de desalojos, el número de personas en situación de calle sería mucho mayor", afirmó.

La funcionaria también resaltó el trabajo conjunto con organizaciones sociales y comunidades terapéuticas para abordar los casos vinculados al consumo problemático. "Nosotros no podríamos trabajar aisladamente desde el Estado si no coordinamos tareas con ese sector", concluyó.