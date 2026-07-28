Juez junto a tropa para mostrarle a Bornoroni y los libertarios, su poder de fuego

El senador nacional Luis Juez reunió este lunes a dirigentes y militantes del Frente Cívico en el Hotel del ACA, donde presentó el plan de acción del espacio para la segunda mitad del año. El encuentro tuvo como eje fortalecer el trabajo territorial, formar nuevos equipos e incorporar dirigentes de cara a las próximas elecciones, pero también buscó exhibir el peso político del espacio frente a otros sectores opositores, entre ellos los libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni.

“Tenemos que abrir la puerta para que mucha gente joven, con ganas de ser protagonista de un cambio, se sume a este proceso de formación y preparación para transformar la realidad política de Córdoba”, expresó Juez al cerrar la reunión.

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Durante su discurso, el senador cuestionó al oficialismo provincial y sostuvo que es necesario construir una alternativa con dirigentes “preparados, honestos y comprometidos”. “Se tiene que terminar esta corrupción instalada. No es justo que nosotros no podamos proyectar el futuro de nuestros hijos porque quienes hoy están decidiendo el futuro de Córdoba se han adueñado de todo”, afirmó.

Además, Juez llamó a la oposición a recuperar la agenda de los problemas cotidianos de los vecinos y remarcó la necesidad de fortalecer los equipos junto a los sectores que integran la alianza opositora. “La gente necesita que la defendamos, que hablemos de los temas que le molestan a los cordobeses”, señaló.

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En el cierre del encuentro, el Frente Cívico definió una serie de acciones para los próximos meses, entre ellas cuatro reuniones regionales antes de fin de año, la primera prevista para el 8 de agosto en el departamento Colón. También avanzará en una herramienta informática para relevar problemas de gestión en barrios de la Capital y en la apertura de nuevos locales partidarios.