Córdoba exportó USD 4.910 millones y volvió a crecer, pero la industria de maquinaria agrícola quedó atrás

Córdoba exportó USD 4.910 millones entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 16,4% interanual y una participación del 12,2% sobre las exportaciones totales de Argentina, según el Informe de Comercio Exterior elaborado por la Agencia ProCórdoba en base a datos del INDEC.

El dato confirma el peso de la provincia dentro del comercio exterior argentino: uno de cada ocho dólares exportados por el país tuvo origen cordobés durante los primeros cinco meses del año.

La estructura exportadora provincial mantuvo su perfil agroindustrial, con una fuerte participación de los Productos Primarios (43,3%) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (43,1%), que en conjunto explicaron el 86,4% del total exportado.

El maíz volvió a posicionarse como el principal producto de exportación de Córdoba, con ventas por USD 1.226,1 millones, equivalente a casi una cuarta parte del total provincial. También crecieron las Manufacturas de Origen Industrial, que representaron el 13,3% de las exportaciones y registraron una suba interanual del 6,8%, impulsadas por los vehículos automóviles terrestres.

Brasil lideró las compras y China fue el mercado que más creció

Brasil se mantuvo como el principal destino de los productos cordobeses, con una participación del 13,7% y un crecimiento interanual del 17,4%. La demanda brasileña estuvo concentrada principalmente en vehículos automóviles terrestres, partes y piezas para vehículos y leches preparadas.

India ocupó el segundo lugar, con el 8,9% del total exportado, y registró un incremento del 43,5%, explicado principalmente por las ventas de aceite de soja y aceite de girasol.

China, tercer destino comercial, mostró el mayor crecimiento entre los principales mercados: aumentó sus compras un 60,2% interanual y representó el 7,1% de las exportaciones cordobesas, con protagonismo de la soja, el maní y el aceite de maní.

Egipto fue uno de los mercados con mayor expansión: sus compras crecieron 170,6% interanual, impulsadas por el maíz y el aceite de girasol.

Más producción de maquinaria agrícola, pero menos ingresos

El crecimiento exportador convive con un escenario más complejo para uno de los sectores industriales vinculados al agro. El Monitor Estadístico de AFAMAC, elaborado junto a Economic Trends, mostró que durante el segundo trimestre de 2026 la fabricación de maquinaria agrícola aumentó su producción un 15,9% interanual.

Sin embargo, esa recuperación todavía no logró trasladarse a los ingresos del sector. La facturación a valores corrientes cayó 11,9% en el mercado interno y las exportaciones retrocedieron 14,8% respecto al mismo período del año pasado.

José María Manuali, nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba

Desde AFAMAC señalaron que la industria atraviesa una etapa de transición: la actividad muestra señales positivas en términos productivos, pero la consolidación dependerá de la recuperación de la demanda, la rentabilidad del productor y la disponibilidad de financiamiento.

En el caso de la maquinaria agrícola, la utilización de la capacidad instalada alcanzó el 68,4%, con una baja del 7,8% interanual, mientras que el empleo se mantuvo prácticamente estable, con una variación negativa del 1,2%.

Agrocomponentes, todavía sin recuperación

El panorama es más complejo para los fabricantes de agrocomponentes. El sector registró una caída de producción del 27,1% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada bajó hasta el 59%.

Además, el empleo del segmento mostró una reducción del 3,2% respecto al segundo trimestre de 2025.