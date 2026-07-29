Habilitan las nuevas playas de estacionamiento del Kempes para el partido de Talleres: Cuánto costará dejar el auto

Las nuevas playas de estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes quedan habilitadas este jueves 30 de julio, a partir de las 15, coincidiendo con el partido entre Talleres y Vélez que se disputará desde las 19 en ese escenario. La preventa de los espacios comenzó este miércoles a las 10 a través del sitio parkingcaminosdelasierras.com.ar.

El nuevo predio permite estacionar 2.400 vehículos y 340 motos, un total de 2.740 lugares. La infraestructura fue ejecutada por la empresa Caminos de las Sierras, según informó un comunicado oficial.

Cuánto cuesta y cómo se paga

El valor de la estadía durante el evento será de 10.000 pesos para las motos y 20.000 pesos para los autos y camionetas. El pago podrá realizarse con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o código QR.

La preventa podrá realizarse desde las 10 horas a través del sitio web Parking.caminosdelassierras.com.ar

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, precisó que quienes no compren el lugar por anticipado también podrán abonar en el momento: "Va a haber una casilla de cobro como si fuera un peaje, si hay lugar y no hizo una preventa se le cobrará ahí y pasará". Según explicó, ese pago podrá hacerse en efectivo o con los mismos medios electrónicos.

Calleri remarcó que la reserva previa garantiza el lugar: "Con la preventa vos te aseguras un lugar, cuando se terminan esos lugares, el que quiera acceder no va a poder acceder, porque ya va a tener su QR la persona que lo compra en la preventa".

Sin controladores de estacionamiento en la zona

El funcionario confirmó que no habrá agentes de control de estacionamiento medido en las inmediaciones del estadio, en línea con lo dispuesto durante el partido de Los Pumas ante Escocia. "Tengo entendido que no va a haber constatadores en lo que es la yacencia del estadio Mario Alberto Kempe", señaló Calleri, quien agregó que la Municipalidad de Córdoba ya había confirmado esa disposición para la zona.

Una obra impulsada desde la provincia

Calleri sostuvo que la iniciativa surgió del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura del estadio de cara a los partidos de fútbol y a otros eventos, como recitales o competencias deportivas. Para graficar la escala de la obra, comparó la capacidad de estacionamiento del Kempes con la de otros estadios del país.

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"El estadio de River tiene una capacidad de ochenta mil personas y tiene alrededor de mil quinientas plazas de estacionamiento", explicó. Con las playas norte y sur del Kempes aún en construcción, el funcionario proyectó que la capacidad total rondará entre 4.500 y 5.000 lugares una vez terminadas ambas obras.

El Kempes tiene capacidad para 57.000 espectadores y es, según indicó Calleri, el segundo estadio más grande de la Argentina detrás de River. Por el momento no hay obras previstas para ampliar las tribunas, aunque el proyecto de ampliación existe.

Diferencias entre las playas norte y sur

Según detalló Calleri, la playa sur del Kempes tendrá la misma modalidad de servicio que el estacionamiento de la zona de circunvalación y rotonda. La playa norte, en cambio, funcionará como una planta libre sin delimitadores fijos, ya que ese sector suele utilizarse también para recitales masivos.

Calleri confirmó además que en las últimas semanas mantuvo conversaciones sobre la posibilidad de que Belgrano dispute allí sus partidos de Copa Libertadores: "La idea es de venir a jugar la Copa Libertadores al Kempes", afirmó. También mencionó que el estadio evalúa la llegada de un recital de Romeo Santos, aunque la fecha definitiva todavía no fue confirmada.