Bornoroni y Luis Juez con Santilli: ¿La foto de los candidatos libertarios cordobeses para el 2027?

El diputado nacional Gabriel Bornoroni aseguró que desde la Libertad Avanza quieren “una alternativa potente en Córdoba para acompañar al presidente” Javier Milei.

El jefe de la bancada libertaria en Diputados publicó una foto en sus redes sociales junto al jefe de Gabinete Diego Santilli y al senador nacional Luis Juez.

Bornoroni descartó acuerdo con el PJ cordobés: "Milei va a competir fuerte en la provincia de Córdoba"

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Bornoroni ya anticipó que la Libertad Avanza tendrá un candidato propio a gobernador en Córdoba, aunque evitó confirmar si él será quien encabece la fórmula provincial, mientras que Luis Juez envió en los últimos días señales claras de competir por la intendencia de Córdoba.

“Junto a Diego Santilli y Luis Juez dialogamos sobre la realidad provincial y los desafíos que nos esperan”, escribió el diputado libertario en su cuenta de “X”.

“Córdoba es la provincia más liberal del país y será protagonista de la Argentina que viene”, cerró Bornoroni.

En tanto Juez aseguró en una publicación de la mencionada red social que la reunión fue “excelente” y calificó a Diego Santilli como “un gran amigo”.

Luis Juez no descartó ser candidato a intendente: "Si Gabriel tiene que ser el candidato a gobernador, lo acompaño"

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Bornoroni descartó días atrás un acuerdo político entre la Nación y el peronismo cordobés al asegurar que “Milei va a competir fuerte en la provincia de Córdoba”.

“La realidad es que Milei va a competir en la provincia de Córdoba, y va a competir fuerte", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"¿Cómo no vamos a darle la posibilidad a los cordobeses que voten un gobierno que esté en la misma línea del gobierno nacional? ¿Cómo no van a tener esa posibilidad? Más que los cordobeses, son liberales por naturaleza”, concluyó en esa oportunidad el diputado libertario.

“Si Gabriel (Bornoroni) tiene que ser el candidato a gobernador y lo tengo que acompañar, lo acompaño”, aseguró el líder del Frente Cívico en diálogo con Telefe Córdoba.

“Si tengo que ser el intendente, me dice ´tenemos que ir porque nos ponen la elección a intendente de Córdoba capital junto con la de gobernador´. ¿Qué querés que sea candidato a intendente? Voy, me meto de vuelta a caminar los barrios”, enfatizó Juez.