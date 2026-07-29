Buscan a Anabella del Valle Piozzi: desapareció en Córdoba y la Justicia pidió colaboración para encontrarla

La Fiscalía de Instrucción 17 solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Anabella del Valle Piozzi, una mujer de 29 años con domicilio en barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba.

Con el objetivo de facilitar su identificación, el Ministerio Público Fiscal difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba cuando fue vista por última vez.

Cómo estaba vestida

Según la información oficial, Anabella vestía un jean celeste, zapatillas negras marca Adidas, un pulóver de manga larga color marrón claro y llevaba una mochila negra con detalles dorados.

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Además, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña, tiene cabello largo castaño oscuro, ojos negros y posee un tatuaje en uno de sus brazos, rasgo que podría facilitar su identificación.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Anabella del Valle Piozzi se comunique de inmediato con la Unidad Judicial 17, concurra a la dependencia policial o sede judicial más cercana, o se presente en la sede de la Unidad Judicial ubicada sobre avenida Juan B. Justo 6900, en barrio Liceo General Paz.

También se encuentra habilitada la recepción de datos a través de los teléfonos (0351) 433-2810, 433-2811 y 448-1016, interno 34321.