Doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio: fijaron la fecha del juicio contra Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral contra Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de la joven, Mariel Zamudio.

El hecho ocurrido en octubre de 2025 en barrio Villa Serrana, en la zona noroeste de la capital provincial.

La fecha del debate quedó confirmada luego de que la causa fuera elevada a juicio por el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, quien llevó adelante la investigación del caso.

De qué está acusado Pablo Rodríguez Laurta

Laurta llegará al juicio imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y mediando violencia de género, por el crimen de Luna Giardina, además del homicidio de Mariel Zamudio, asesinada durante el mismo episodio.

De acuerdo con la investigación, tras cometer los homicidios el acusado escapó de Córdoba llevándose al hijo de ambos, de apenas 5 años, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que se extendió durante varios días.

Finalmente fue localizado y detenido el 12 de octubre de 2025 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde fue capturado por efectivos que seguían sus movimientos desde el momento de la fuga.

Declaró, pero evitó responder sobre los crímenes

Antes de que el expediente fuera elevado a juicio, Rodríguez Laurta permaneció detenido con prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cruz del Eje.

Durante una audiencia ante el fiscal Reyes decidió prestar declaración, aunque evitó responder preguntas relacionadas con los asesinatos.

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En esa oportunidad centró su exposición en denuncias que había formulado con anterioridad y en el reclamo por la restitución internacional de su hijo. La audiencia se realizó de manera presencial a pedido de su defensa oficial.

También será juzgado por el crimen de un remisero cordobés

Además del proceso que enfrentará en Córdoba, Rodríguez Laurta continúa imputado en Entre Ríos por el homicidio del remisero cordobés Martín Palacio.

Según la investigación de esa provincia, el acusado habría contratado al chofer para trasladarse durante su fuga luego del doble femicidio y, en ese contexto, se produjo el crimen.